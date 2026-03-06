SPOR

Tedesco geri dönüyor! İşte takımına başında olacağı ilk maç

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, geçirdiği zatürre nedeniyle verdiği kısa aranın ardından görevine geri döndü. Bir süredir tedavi gören İtalyan çalıştırıcı, bugün yapılan antrenmanda takımın başında yer aldı. Tedesco’nun hafta sonu Samsunspor maçında kulübede olması bekleniyor.

Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yaşadığı sağlık sorununun ardından yeniden takımın başına geçti. Bir süredir tedavi gören İtalyan çalıştırıcı, bugün yapılan antrenmanda yer alarak sarı-lacivertli ekiple çalışmalara başladı.

İNGİLTERE'DE ŞİFAYI KAPTI

Tedesco’nun rahatsızlığı, İngiltere’de Nottingham Forest ile oynanan karşılaşmada yoğun yağmur altında kalmasının ardından ortaya çıktı.

Başlangıçta gribal enfeksiyon geçirdiği belirtilen deneyimli teknik adamın hastalığı ilerleyerek zatürreye dönüştü. Bunun üzerine bir süre hastanede tedavi gören Tedesco, taburcu edildikten sonra evinde dinlenmeye çekildi.

Bu süreçte Fenerbahçe’nin başında yer alamayan 40 yaşındaki teknik adam, ligde Antalyaspor ve Türkiye Kupası’nda Gaziantep FK ile oynanan mücadeleleri kaçırdı. Sarı-lacivertliler Antalyaspor deplasmanından 2-2’lik beraberlikle dönerken, kupada Gaziantep FK’yı 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

DÖNÜŞ MAÇI BELLİ OLDU

Tedesco geri dönüyor! İşte takımına başında olacağı ilk maç 2

Sağlık durumunun düzelmesinin ardından takımla yeniden bir araya gelen Tedesco, bugün gerçekleştirilen idmanı bizzat yöneterek görevine resmen geri döndü.

Fenerbahçe’de gözler şimdi hafta sonunda oynanacak Samsunspor karşılaşmasına çevrildi. İtalyan teknik direktörün bu mücadelede kulübede yer alması ve takımına yeniden saha kenarından liderlik etmesi bekleniyor.

