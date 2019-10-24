Kurşun dizisi ekibi ilk bölümü birlikte izledi

İstanbul’un 1970’li yıllarına ışık tutan, adalet arayan Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) isimli savcının, kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’le (Burçin Terzioğlu) birlikte verdikleri mücadeleyi ekrana getiren “Kurşun”; ilk bölümüyle AB hedef kitlede 6,15 reyting ve 15,33 share alarak Çarşamba gününün en çok izlenen dizisi oldu.

ABC1 hedef kitlede ise 6,28 reyting ve 14,23 share alan dizi, sosyal medyanın da gündemindeydi. Kısa sürede TT listesinin 1. sırasına oturan dizi, en çok konuşulanlar arasına girdi ve büyük beğeni topladı.

Önceki akşam Beykoz Kundura’da bir araya gelen FOX yöneticileri, dizi oyuncuları ve tüm yapım ekibi dizinin ilk bölümünü birlikte izlediler.

İzleme sonrası birlikte pasta kesen ekip, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

“Kurşun”un 30 Ekim Çarşamba saat 20.00’de yayınlanacak 2. bölümü için şimdiden nefesler tutuldu.

