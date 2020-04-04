Kurşunlu Kaplıcalarından sağlıkçılara ücretsiz hizmet

Manisa’nın Salihli ilçesinde, yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarına Salihli Belediyesi Kurşunlu Kaplıcaları, ücretsiz konaklama hizmeti vermeye başladı.

Salihli Belediyesinin tüm birimleriyle ilçe genelinde korona virüs tedbirleri uyarınca ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, herkesin sağlığı için büyük bir özveriyle evlerinden ve ailelerinden ayrı kalarak, gece-gündüz demeden fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına, şifa dağıtan Kurşunlu Kaplıcalarının tahsis edildiğini söyledi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam başkanlığında oluşturulan komisyon öncülüğünde Salihli’de korona virüse karşı tüm tedbirlerin alındığını ve uygulandığını vurgulayan Başkan Kayda, “İnanıyorum ki bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde kısa zamanda atlatacağız Zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde yoğun bir çalışma temposu içinde, fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız ve kahraman sağlıkçılarımızı kaplıcalarımızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu bildirmek isterim. Bu olağanüstü zor günlerde sağlık çalışanlarımızın yanındayız ve onları alkışlıyoruz” dedi.

Vatandaşlara da bir çağrıda bulunan Başkan Kayda, “Korona virüs salgınıyla mücadelede devletimizin aldığı tüm tedbirlere uyulması hepimiz için çok önemli. Lütfen zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım, çocuklarımızı market ve pazarlara götürmeyelim. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Evde kalalım” dedi.

