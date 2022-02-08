Kurt Zouma Snapchat uygulamasındaki görüntüsüyle gündem oldu. Evindeki kediye tekme atarken çekilen görüntüsü sosyal medyada yayılan Zouma eleştiri oklarının hedefi oldu. Zouma tepkilerin ardından açıklama yapmak durumunda kaldı. Skandal görüntünün ardından vatandaşlar Kurt Zouma kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Kediye işkence yapan Kurt Zouma ceza alacak mı? soru ve konu başlıklarına ilişkin internette araştırma yaparken, saha dışı bir olayla adından söz ettiren yıldız futbolcunun yaptığı açıklama pes dedirtti.

KURT ZOUMA KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Orta Afrikalı Fransız futbolcu Kurt Zouma 27 Ekim 1994 yılında Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi. Sandra Zouma ile evli olan Kurt Zouma Premier League ekiplerinden West Ham United 'ta oynamaktadır. Zouma, ayrıca Fransa'nın çeşitli yaş kategorilerindeki millî takımlarında da oynamıştır.

Saint-Étienne takımı ile, 2 Nisan 2011 tarihinde, üç yıllık sözleşmeye imza atarak profesyonel bir futbolcu olan Kurt Zouma, 2011-12 sezonunda Christophe Galtier tarafından a takıma yükseltildi. Zouma, 31 Ağustos 2011 tarihinde Bordeaux takımı ile oynanan Coupe de la Ligue mücadelesinde forma giyerek ilk profesyonel karşılaşmasına çıkmış oldu. 3-1 galibiyetle sonuçlanan maçta 90 dakika forma giydi.

2009 yılında Fransa U-16 millî takımıyla millî formayı sırtına geçiren Zouma, toplamda 6 karşılaşmaya çıkmış ve gol atma başarısı gösterememiştir. 2010 ile 2011 yılları arasında U-17 takımında 2011 U-17 Avrupa Şampiyonası ve 2011 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda mücadele etmiştir. 2012'de U-19, 2013 yılında ise Fransa U-20 formalarını giymiştir. 2013 U-20 Dünya Kupası'nda, Fransa U-20 takımı formasıyla 1 gol kaydetmiştir.

KEDİYE İŞKENCE YAPAN KURT ZOUMA CEZA ALACAK MI?

West Ham United'ta oynayan Kurt Zouma'nın kedisine işkence ettiği görüntü tepki çekti.

27 yaşındaki futbolcunun skandal görüntüsünün sosyal medya yayılmasının ardından hakkında soruşturma başlatıldı.

Kurt Zouma suçlu bulunursa 5 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Kurt Zouma elen tepkilerin ardından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yaptıklarım için özür dilemek istiyorum. Davranışım için hiçbir mazaretim yok, içtenlikle pişmanlık duyuyorum. Ayrıca videodan rahatsız olan herkese ne kadar derinden üzgün olduğumu söylemek istiyorun. Herkesi temin ederim ki, iki kedimiz de gayet iyi ve sağlıklı. Bütün ailemiz tarafından seviliyorlar ve el üstünde tutuluyorlar. Bu davranış bir daha olmayacak münferit bir olaydı.”



