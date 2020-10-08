YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Kurtalan’da açık alanda sinema etkinliği

Kurtalan’da açık alanda sinema etkinliği

SİİRT HABERLERİ  | 08.10.2020 15:26 | Son Güncelleme

Siirt’in Kurtalan ilçesinde vatandaşlar ’Gezen Sinema’ etkinliği kapsamında açık havada film izledi.Kurtalan Belediyesi tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde vatandaşlar ’Gezen Sinema’ etkinliği kapsamında açık havada film izledi.
Kurtalan Belediyesi tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet Mahallesindeki tır garajında yapılan etkinliğe katılanlara belediye görevlilerince mısır dağıtıldı. Gezici sinema tırının bulundugˆu alanı ziyaret ederek go¨revlilerden bilgi alan Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Bas¸kan Vekili I·hsan Emre Aydın, sinema etkinligˆinde emegˆi gec¸enlere tes¸ekku¨rlerini ileterek sinema etkinligˆine gelenlere iyi seyirler diledi.
Filmi izleyen vatandaşlar da etkinlikten duydukları memnuniyetlerini dile getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar! Savaşın ortasında araçları bırakıp kaçtılar!
CHP'li başkana saldırı!CHP'li başkana saldırı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ödüllü liseliler Türkiye'nin İHA gücünü ileriye taşımak istiyor
Ödüllü liseliler Türkiye'nin İHA gücünü ileriye taşımak istiyor
Buca Belediyesinden can dostlar için kışa hazırlık
Buca Belediyesinden can dostlar için kışa hazırlık
Vali Coşkun: "Esnafımız tedbirlere riayet ediyor"
Vali Coşkun: "Esnafımız tedbirlere riayet ediyor"
Jandarmanın kurtardığı kartal tedavi altına alındı
Jandarmanın kurtardığı kartal tedavi altına alındı
Yeni Malatyaspor, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Öğrencilere beslenme önerileri
Öğrencilere beslenme önerileri

Siirt Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
04:47
Sabah
06:07
Öğle
12:05
İkindi
15:19
Akşam
17:52
Yatsı
19:08

Siirt Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Alp Eczanesi
Merkez
Aydınlar Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Kurtalan
Yenişifa Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Siirt'te güvenlik korucusuna el yapımı patlayıcılı saldırı
Siirt'te güvenlik korucusuna el yapımı patlayıcılı saldırı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Siirtli Şeyh Sait Oran Hayatını Kaybetti
Siirtli Şeyh Sait Oran Hayatını Kaybetti
Siirt'te Yapılması Planlanan Bazı Işletmelerle Ilgili ÇED Raporu
Siirt'te Yapılması Planlanan Bazı Işletmelerle Ilgili ÇED Raporu
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne Aydın Sayın atandı
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne Aydın Sayın atandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.