Kurtaran Mumcu: Guidetti ile 4 yıl daha çalışmak istiyoruz

Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlardan ve Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu, A Milli Kadın Takımı'nın antrenörü Giovanni Guidetti ile 4 yıl daha çalışmak istediklerini söyledi.

Milli takımların durumuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Mumcu, "Giovanni ile 4 yıllık anlaşma vardı. 'Olimpiyat sonu' demiştik ama biz 4 yıl daha Giovanni ile çalışmak istiyoruz" dedi.

Guidetti'nin çok başarılı bir antrenör olduğunu belirten Mumcu, "Çok çalışkan bir insan. 2000 yılında onunla tanışmıştım, kendisini çok iyi tanıyorum. Eczacıbaşı'nda menajerlik yaparken kendisiyle anlaşmıştık. Her şey bitmişti. Gelmesini çok istiyordum, kısmet olmadı. İnandığım bir antrenör. Başkanla beraber, milli takımların sorumluluğu verilirken, ortak görüşümüz vardı; ne yapıp edip onu milli takımın başına getirmek istiyorduk. Ona çok güveniyorum" diye konuştu.

Guidetti'nin voleybolu konuşmayı çok sevdiğine dikkati çeken Mumcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görüşmelerde bana 'Voleybolu bilen insanlarla daha keyif alıyorum' demişti. Bunu hiç unutmuyorum. Giovanni voleybol konuşabilen, fikirlerimize saygı duyan, voleybol tartışabileceğimiz bir antrenör. İkili diyalogları çok iyi."