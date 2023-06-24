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Kurtlar Vadisi'nin Cevat'ı Şekip Taşpınar'dan güzel haber! '' Zor olan süreci atlattık''

24.06.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da, sahte içkiden zehirlenen ve hastanede tedavi gören Şekip Taşpınar'ın sağlık durumuyla ilgili güzel bir haber geldi. Ünlü oyuncunun menajeri, Taşpınar'ın zorlu süreci atlattığını açıkladı.

Kurtlar Vadisi'nin Cevat'ı Şekip Taşpınar'dan güzel haber! '' Zor olan süreci atlattık''

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği 'Cevat Akarsu' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde 8 Haziran günü gece saatlerinde rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Bilinci kapalı olan Taşpınar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Acil serviste yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen 54 yaşındaki Şekip Taşpınar, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.

Tedavi süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, "Entübe edilen hastamızın yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıyayız. Hekimlerimiz hastamızı toparlamak için uğraşmaktadır. Sahte içki tüketiminin ne kadar zararlı olduğunu ve herkesin bu konuda bilinçli olmasını tavsiye ediyorum. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" demişti.

Şekip Taşpınar' 2

GÜZEL HABER GELDİ

Taşpınar'ın menajeri Temmuz Karikutal, ünlü oyuncu ile yaptığı görüntüleri konuşmayı paylaştı. Karikutal, "Ve güzel haber... Şekip Taşpınar ile telefonda konuştum, hepinize selamı var. Biraz fazla dinlendiği için, toparlanmak için biraz zamana ihtiyacı var. Zor olan süreci atlattık, bundan sonrası en basit olanı. İkinci hayatına hoşgeldin abi! Bu gülümseme yüzünden hiç eksik olmasın..." ifadelerini kullandı.

Şekip Taşpınar eşi

''DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN''

Ünlü oyuncunun eşi Berna Özdemir Taşpınar da dün "Canım sevgilim, hayattaki şansım. Dün öğleden sonra servise alındı. Beni, çocuklarımızı ve tüm sevdiklerini üzmedi. Doktorlarının verdiği bilgiye göre ciğerlerinde enfeksiyon var, böbreklerin de hasar kaldı. 15 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü için kaslarında zayıflama var. Serviste biraz kalabiliriz. Ayağa kalacağımız gün çok yakında. Ben inanıyorum tüm yaralarımızı ve bu tedavi sürecini yine sizlerin desteği ile birlikte atlatacağız. Hastane sürecinde telefonlardan uzak kalacağız. Telefonlarınıza bakamayabiliriz lütfen gönül koymayın. Mesaj yazarsanız en kötü şartta uygun olduğum zamanlarda cevap vermeye çalışırım. Dualarınızı eksik etmeyin" açıklamasını yapmıştı.


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