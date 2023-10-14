Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler aynı şeyi söyledi

Kurtlar Vadisi video kesitleri dışında oyuncularıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Hala ilgiyle izlenen diziler arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i son görüntüsüyle şaşırttı. Görenler 'Delilik yaramış' yorumları yaptı.

Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003'te Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla başlayan Türk aksiyon dizisidir. Son sezonunda Kanal D ekranlarına geçmiş ve 29 Aralık 2005'te 97. bölümde final yaparak sona ermiştir. Sevilen dizi daha sonrasında Kurtlar Vadisi Pusu olarak devam etmiştir.

"ADAM KAHİN GİBİYDİ"

Dönemin reyting rekortmeni dizisindeki en ilginç karakterlerden biri de Deli Hikmet'ti. Erdem Ergüney'in canlandırdığı Deli Hikmet, konuşmaları ve baronlara yaptığı çıkışlarla biliniyordu.

Yıllardır ortalarda görünmeyen ünlü oyuncu son haliyle görenleri oldukça şaşırttı. Yaş alan ve değişen oyuncu en son 'Payitaht Abdülhamit' dizisinde karşımıza çıktı.

Ünlü oyuncunun değişimini görenler 'O kadar deliliğe az bile', 'Az delirtmedin bizi Deli Hikmet', 'Adam kahin gibiydi' yorumları geldi.

1970 yılında Denizli'de doğan Ergüney, İstanbul Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü bitirdi. Ayrıca İngiltere'de tiyatro üzerine yoğun bir eğitim aldı.

Yurt dışındaki oyunculuk eğitiminin ardından Türkiye'ye geri dönen Ergüney, bir dönem çeşitli okullarda tiyatro öğretmenliği de yaptı.

Kariyeri boyunca pek çok yapımda bulunan ünlü oyuncu Kurtlar Vadisi'nin yanında Gülşen Abi, Tatlı Kaçıklar, Yılan Hikayesi ve Beyaz Karanfil gibi dizilerde de rol aldı.



