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Kurtlar Vadisi'nin Eren'i Kerem Fırtına o partiden milletvekili aday adayı oldu!

25.03.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Eren Eylül karakterine hayat veren oyuncu Kerem Fırtına milletvekili olmak için adaylık başvurusu yaptı. Fırtına, adaylık başvurusunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Kurtlar Vadisi'nin Eren'i Kerem Fırtına o partiden milletvekili aday adayı oldu!

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Eren Eylül karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Kerem Fırtına, Yeşil Sol Parti’den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı.

Kerem Fırtına adaylık başvurusunu sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü oyuncu twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Omuz omuza mücadele etmekten onur duyduğum HDP Genel Merkezi’nin önerisi doğrultusunda Yeşil Sol Parti’den adaylık başvurumu yapmış bulunuyorum. Destekleyen ve uygun gören herkese şükranlarımı sunuyorum. Mahçup olmadan alnımın akıyla çıkmak tek dileğim. Yolumuz açık olsun" dedi.

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