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Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak'ın son halini görenler tanıyamadı

05.07.2023 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem izleyiciyi ekrana kilitleyen Kurtlar Vadisi dizisi Türk televizyonlarının efsane yapımları arasında yer alıyor. Dizide Güllü karakteriyle hafızalara kazınan Erhan Ufak yıllar sonraki haliyle şaşkına çevirdi. Ameliyat ile 55 kilo veren Erhan Ufak değişimiyle adından söz ettirdi. İşte Kurtal Vadisi'nin Güllü Erhan'ının son hali...

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak'ın son halini görenler tanıyamadı

Başrollerini Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Necati Şaşmaz gibi isimlerin paylaştığı Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü Erhan karakterine ünlü oyuncu Erhan Ufak hayat veriyordu. Mide küçültme ameliyatı olan ve yıllar içerisinde değişime uğrayan oyuncunun son halini görenler tanıyamadı.

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5 Mayıs 1977 senesinde Elazığ'da doğan Erhan Ufak, dönemin efsane yapımlarından olan Kurtlar Vaidisi'nde canlandırdığı Güllü Erhan rolüyle hafızalara kazınmıştı.

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Fazla kilolarından kurtulmak için 2017 yılında tüp mide ameliyatı geçiren Güllü Erhan 55 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü.

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140 kilodan 85 kiloya kadar düşen Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı adeta eridi.

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Kurtlar Vadisi dizisiyle adını duyuran başarılı oyuncu, Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Vatan, Kurtlar Vadisi Pusu gibi yapımlarda da rol aldı.

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Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Erhan Ufak mutlu bir evliliğe sahip.

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Şimdilerde Azerbaycan'da kurduğu Türk Sanat Akademisi'yle meşgul.

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Yeni hayatına gayrimenkul işine atılmasıyla başlayan Erhan, zamanının çoğunu Azerbaycan'da geçiriyor.

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