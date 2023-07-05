Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı 55 kilo verdi! Erhan Ufak'ın son halini görenler tanıyamadı

Başrollerini Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Necati Şaşmaz gibi isimlerin paylaştığı Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü Erhan karakterine ünlü oyuncu Erhan Ufak hayat veriyordu. Mide küçültme ameliyatı olan ve yıllar içerisinde değişime uğrayan oyuncunun son halini görenler tanıyamadı.

5 Mayıs 1977 senesinde Elazığ'da doğan Erhan Ufak, dönemin efsane yapımlarından olan Kurtlar Vaidisi'nde canlandırdığı Güllü Erhan rolüyle hafızalara kazınmıştı.

Fazla kilolarından kurtulmak için 2017 yılında tüp mide ameliyatı geçiren Güllü Erhan 55 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü.

140 kilodan 85 kiloya kadar düşen Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı adeta eridi.

Kurtlar Vadisi dizisiyle adını duyuran başarılı oyuncu, Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Vatan, Kurtlar Vadisi Pusu gibi yapımlarda da rol aldı.

Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Erhan Ufak mutlu bir evliliğe sahip.

Şimdilerde Azerbaycan'da kurduğu Türk Sanat Akademisi'yle meşgul.

Yeni hayatına gayrimenkul işine atılmasıyla başlayan Erhan, zamanının çoğunu Azerbaycan'da geçiriyor.





