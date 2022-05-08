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'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak Türkiye'den gitti! Bakın artık ne yapıyor

08.05.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak son haliyle ve yeni hayatıyla gündem oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Erhan Ufak Kurtlar Vadisi itirafıyla dikkat çekti. 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Türkiye'yi terk ederek yeni bir işe adım attı. İşte 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sünün yeni yaşamı...

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak Türkiye'den gitti! Bakın artık ne yapıyor

'Kurtlar Vadisi' dizisi yıllar önce bitti ama dizide yer alan karakterler unutulmuyor. Polat Alemdar'ın adamları arasında yer alan Güllü karakteri de dizinin öne çıkan isimlerindendi. "Kurtlar Vadisi yeniden çekilecek mi?" sorusu sık sık gündeme gelirken 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak açıklamalarıyla dikkat çekti.

Oyunculuğa başlamadan önce Dalaman ve Marmaris gibi tatil beldelerinde otel ve restoran işletmeciliği yapan Erhan Ufak'ın televizyon serüveni Necati ve Raci Şaşmaz kardeşler sayesinde başlamış. Şaşmaz kardeşlerle aile dostu olan Ufak Habertürk'ten Aytekin Teker'e şu açıklamayı yaptı: "Eğitimim olmadığı için 3 bölümlük şans verdiler. 'Kendini kanıtlarsan devam edersin. Eğer kanıtlayamazsan diğer karakterler gibi ölürsün.' dediler. Neyse ki bana verilen şansı değerlendirdim. 3. bölümü geçtik ama ben hala senaryoya bakıyordum, 'ölecek miyim' diye... Gelen olumlu tepkiler sonrasında eksiklerimi kapatmak için oyunculuk eğitimi almaya başladım."

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'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak ekranlardan uzak kalmasının sebebini de Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlama olasılığı olduğunu itiraf etti.

'KURTLAR VADİSİ' BAŞLAYACAK MI?

Geçtiğimiz yıl 'Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağına dair haberlerin gündeme gelmesi hakkında da konuşan Ufak, "İnanın bu konuda sizden bilgili değilim. Açıklamayı yapacak yer Pana Film'dir" dedi.

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YENİ HAYATI ŞAŞIRTTI

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü oyunculuğu bırakmadığını söyledi. Erhan Ufak İstanbul'da gayrimenkul şirketi kurmuş ama hayatının büyük bir kısmını şu aralar Azerbaycan'da geçiriyormuş. 'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü Erhan Ufak Türk Sanat Akademisi kurduğunu ve yeni hayatını şu sözlerle anlatıyor:

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"Akademiyi önce Türkiye'de açacaktık ancak pandemi döneminde Türkiye'deki kısıtlamalar nedeniyle ilk adımı Azerbaycan'da attık. Hem burada dostlarımız vardı, hem de Azerbaycan'ın böyle bir girişime ihtiyaç olduğunu düşündük. İnsanların yeteneklerini keşfetmesini amaçlıyoruz. Hem kamera önü hem de kamera arkası eğitimler veriyoruz. Oyunculuk, müzik, rejisörlük ve resim dallarımız var. Ben de deneyimlerimi gençlere aktarmaya çalışıyorum."

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