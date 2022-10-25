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Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziya'sı İstemi Betil'in kızı da oyuncu çıktı! Güzelliğiyle parmak ısırttı

25.10.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osman Sınav'ın efsane yapımlarından olan Kurtlar Vadisi, ilk bölümüyle 2003 yılında izleyici karşısına çıkmıştı. Başrollerini Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı dizi, yıllar geçse de Türk izleyicisinin kalbindeki yerini koruyor. Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın kayınbabası Laz Ziya karakterine hayat veren İstemi Betil'in kızı da oyuncu çıktı. İrem Betil, güzelliğiyle büyüledi.

Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziya'sı İstemi Betil'in kızı da oyuncu çıktı! Güzelliğiyle parmak ısırttı

Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Nesrin' repliğiyle akıllara kazınan usta oyuncu İstemi Betil, 2011 yılında hayata gözlerini yummuştu. Laz Ziya karakteriyle hafızalarda yer edinen İstemi Betil'in kızı, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

1943 yılında Yalova'da dünyaya gelen İstemi Betil, göçmen bir aileye mensup. Türk halkının oyuncu olarak tanıdığı İstemi Betil, aslında pek çok projede seslendirme sanatçılığı yaptı. 1971 yılında başladığı oyunculuk kariyerine Ölümle Sevişenler, Şeytan Tırnağı, Fedailer Mangası, Mahşer ve Alın Yazısı gibi yapımlar sığdırdı.

Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziya'sı İstemi Betil'in kızı da oyuncu çıktı! Güzelliğiyle parmak ısırttı

2003 yılında ekrana gelen Kurtlar Vadisi dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen İstemi Betil, sevilen dizide ünlü bir mafya babası olan Laz Ziya'ya hayat veriyordu.

Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziya'sı İstemi Betil'in kızı da oyuncu çıktı! Güzelliğiyle parmak ısırttı

2011 yılında geçirdiği bir kalp krizi sonucu vefat eden İstemi Betil'in kızı da oyuncu çıktı. Babasının izinden giden İrem Betil, çeşitli reklam ve dizilerde kamera karşısına geçti.

Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziya'sı İstemi Betil'in kızı da oyuncu çıktı! Güzelliğiyle parmak ısırttı

Bir dönem tesettüre giren İrem Betil, türbanla oynayabileceği tarihi projelerde rol alacağını anlatmıştı. Şimdilerde yeniden tesettürden çıkan İrem Betil, son haliyle dikkat çekti.

Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziya'sı İstemi Betil'in kızı da oyuncu çıktı! Güzelliğiyle parmak ısırttı

Yıllar önce verdiği bir röportajda Necati ve Raci Şaşmaz kardeşlere kırgın olduğunu belirten İrem Betil, ''Babamın cenazesine katılmadılar'' demişti.

Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziya'sı İstemi Betil'in kızı da oyuncu çıktı! Güzelliğiyle parmak ısırttı

Güzelliğiyle büyük beğeni toplayan İrem Betil, Instagram'da epey aktif.

Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziya'sı İstemi Betil'in kızı da oyuncu çıktı! Güzelliğiyle parmak ısırttı

İrem Betil, babası İstemi Betil ile pozlarını da sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziya'sı İstemi Betil'in kızı da oyuncu çıktı! Güzelliğiyle parmak ısırttı

Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziya'sı İstemi Betil'in kızı da oyuncu çıktı! Güzelliğiyle parmak ısırttı

Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziya'sı İstemi Betil'in kızı da oyuncu çıktı! Güzelliğiyle parmak ısırttı

Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziya'sı İstemi Betil'in kızı da oyuncu çıktı! Güzelliğiyle parmak ısırttı


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