Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin kardeşi bakın kim çıktı! Aile dizisinin yıldızıymış

Unutulmaz yapımlardan biri olan Kurtlar Vadisi yayınlandığı döneme damga vurdu. Birbirinden ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Kurtlar Vadisi’nde Memati karakterine hayat veren Gürkan Uygun replikleriyle hafızalara kazındı. Uygun’un kardeşi de çok ünlü bir oyuncu çıktı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na giren ve ardından tiyatro eğitimi alan Gürkan Uygun 1994 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başladı.

Tatlı Kaçıklar, Böyle mi Olacaktı, Yedi Numara, Deli Yürek, Şapkadan Babam Çıktı, Teşkilat ve Kurtlar Vadisi dizilerinde rol alan Gürkan Uygun'un kardeşi Volkan Uygun da abisi gibi oyuncu olmayı tercih etti.

Volkan Uygun Payitaht Abdülhamit, Söz, Şahsiyet, Kurtlar Vadisi gibi birçok yapımın oyuncuları arasında yer aldı.-

Şimdilerde Aile dizisinde rol alan Volkan Uygun Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakterinin gençliğini canlandırarak ekranlara merhaba dedi.



