MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ının son hali ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ının son hali ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

05.08.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Oyuncuları arasında Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı dizide Nevzat karakterine hayat veren Nevzat Yakışırboy’un son halini görenler çok şaşırdı.

Kurtlar Vadisi dizisi oyuncuları ve konusu ile unutulmaz yapımlardan biri oldu. İlk bölümü 2003 yılında ekranlara gelen sevilen dizinin oyuncuları arasında Oktay Kaynarca, Polat Alemdar gibi isimler bulunuyordu. Kurtlar Vadisi ile milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü oyuncu Nevzat Yakışırboy'un son hali gündem oldu.

kurtlar-vadisi-nevzatı-gören-şaştı-kaldı

Aslen Kars Digorlu olan Nevzat Yakışırboy, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde de 3 sezon boyunca kamera karşısına geçmişti.

kurtlar vadisi nevzatın son halini görenler çok şaşırdı

Yakışırboy, ilk olarak 1998 yılında Aynalı Tahir dizisi ile ekranlara merhaba dedi.

kurtlar vadisi nevzatın son halini gören şaştı kaldı

Ardından Bize Ne Oldu dizisinde rol alan yıldız, yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisiyle herkes tarafından tanınan bir isim haline geldi.

kurtlar-vadisi-nevzatın-son hali-şaşırttı

1973 yılında dünyaya gelen ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Bir Kadın Tanıdım ve Hesaplaşma da yer alıyor.

kurtlar vadisi nevzat

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Nevzat Yakışırboy sosyal medyada gündelik yaşamına dair kareler paylaşıyor.

k2

Telefoncu dükkanı bulunan Yakışırboy'un pozlarına ''Abi seni ekranlarda görür müyüz?'', ''Hiç yaşlanmaz mısın menemen reis'' ve ''Keşke oyunculuğu bırakmasaydın'' gibi yorumlar yapılıyor.

kurtlar vadisi nevzatın son halini görenlerin ağızları açık kaldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızı bakın kim çıktı! Çok ünlü bir isimKızı bakın kim çıktı! Çok ünlü bir isim
Barbie akımına uydu! İddialı pozlarBarbie akımına uydu! İddialı pozlar
Bölüm başına aldıkları ücret dudak uçuklattı! Bakın ne kadar...Bölüm başına aldıkları ücret dudak uçuklattı! Bakın ne kadar...
Anahtar Kelimeler:
kurtlar vadisi Oyuncu ünlü oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yarı çıplak balkona çıkıp atlamak istedi! Eline geçeni fırlattı

Yarı çıplak balkona çıkıp atlamak istedi! Eline geçeni fırlattı

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

Evlerinin altından öyle bir şey çıktı ki... “Asırlık"

Evlerinin altından öyle bir şey çıktı ki... “Asırlık"

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Günün Videosu

Yer: Kırıkkale... Sebebi duyanları şaşırtacak cinsten! "Daha önce böyle bir durumla karşılaşmamıştım"
Yer: Kırıkkale... Sebebi duyanları şaşırtacak cinsten! "Daha önce böyle bir durumla karşılaşmamıştım"
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.