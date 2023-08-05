Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ının son hali ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı

Kurtlar Vadisi dizisi oyuncuları ve konusu ile unutulmaz yapımlardan biri oldu. İlk bölümü 2003 yılında ekranlara gelen sevilen dizinin oyuncuları arasında Oktay Kaynarca, Polat Alemdar gibi isimler bulunuyordu. Kurtlar Vadisi ile milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü oyuncu Nevzat Yakışırboy'un son hali gündem oldu.

Aslen Kars Digorlu olan Nevzat Yakışırboy, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde de 3 sezon boyunca kamera karşısına geçmişti.

Yakışırboy, ilk olarak 1998 yılında Aynalı Tahir dizisi ile ekranlara merhaba dedi.

Ardından Bize Ne Oldu dizisinde rol alan yıldız, yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisiyle herkes tarafından tanınan bir isim haline geldi.

1973 yılında dünyaya gelen ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Bir Kadın Tanıdım ve Hesaplaşma da yer alıyor.

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Nevzat Yakışırboy sosyal medyada gündelik yaşamına dair kareler paylaşıyor.

Telefoncu dükkanı bulunan Yakışırboy'un pozlarına ''Abi seni ekranlarda görür müyüz?'', ''Hiç yaşlanmaz mısın menemen reis'' ve ''Keşke oyunculuğu bırakmasaydın'' gibi yorumlar yapılıyor.



