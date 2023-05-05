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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı son haliyle şaşırttı! "Sadece ölüler görür" repliğiyle hafızalara kazınmıştı

05.05.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Pala "Sadece ölüler görür" repliğiyle hafızalara kazınmıştı. Unutulmaz yapımlardan biri olan Kurtlar Vadisi’nde Pala karakterine Yüksel Arıcı hayat veriyordu. Ünlü ismin son halini görenler çok şaşırdı.

Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı son haliyle şaşırttı! "Sadece ölüler görür" repliğiyle hafızalara kazınmıştı

Oyuncuları arasında Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinde Pala karakterine Yüksel Arıcı hayat veriyordu. "Sadece ölüler görür" repliğiyle hafızalara kazınan ve adeta yıllara meydan okuyan Arıcı’nın son halini görenlerin ağızları açık kaldı.

Ekranların en uzun soluklu ve sevilen dizilerinden Kurtlar Vadisi dizisinde rol alan Yüksel Arıcı, milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

pala

Gözünden hiç çıkarmadığı güneş gözlüğü ve iddialı replikleri ile dikkat çeken Pala karakterine hayat veren Yüksel Arıcı’nın fotoğraflarına takipçileri "Reis gözlüğü tak korkutma bizi”, "Abi Oscar'lık oyuncusun", " Bıdı bıdı yapma kral", "Baba yaşlanmadan bir Pala filmi çek" yorumlarında bulundu.

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Şimdilerde 60 yaşında olan Arıcı'nın rol aldığı yapımlar arasında Sıla, Cennet Mahallesi, Kurt Kanunu ve Kayıp da bulunuyor.

kurtlar-vadisi

Ünlü isim en son ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer aldı.

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