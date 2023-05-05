Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı son haliyle şaşırttı! "Sadece ölüler görür" repliğiyle hafızalara kazınmıştı

Oyuncuları arasında Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinde Pala karakterine Yüksel Arıcı hayat veriyordu. "Sadece ölüler görür" repliğiyle hafızalara kazınan ve adeta yıllara meydan okuyan Arıcı’nın son halini görenlerin ağızları açık kaldı.

Ekranların en uzun soluklu ve sevilen dizilerinden Kurtlar Vadisi dizisinde rol alan Yüksel Arıcı, milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

Gözünden hiç çıkarmadığı güneş gözlüğü ve iddialı replikleri ile dikkat çeken Pala karakterine hayat veren Yüksel Arıcı’nın fotoğraflarına takipçileri "Reis gözlüğü tak korkutma bizi”, "Abi Oscar'lık oyuncusun", " Bıdı bıdı yapma kral", "Baba yaşlanmadan bir Pala filmi çek" yorumlarında bulundu.

Şimdilerde 60 yaşında olan Arıcı'nın rol aldığı yapımlar arasında Sıla, Cennet Mahallesi, Kurt Kanunu ve Kayıp da bulunuyor.

Ünlü isim en son ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer aldı.



