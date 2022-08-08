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Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismiydi! Laz Ziya'nın kızı Meral bikinisiyle poz verdi

08.08.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisinde Laz Ziya'nın kızı Meral olarak popülerliğine popülerlik katan Müge Ulusoy uzun süredir ekranlarda görünmüyordu. Sosyal medyayı aktif kullanan Müge Ulusoy'un son hali merak konusu oldu. Laz Ziya'nın kızı Meral bikinisiyle poz verince hayranlarından binlerce yorum aldı. Bazı takipçileri oyuncuya "Yıllar seni gençleştirmiş" dedi.

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismiydi! Laz Ziya'nın kızı Meral bikinisiyle poz verdi

Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından olan Kurtlar Vadisi yıllar önce bitmesine rağmen dizi zaman zaman adından söz ettiriyor. Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinin öne çıkan isimlerinden biri de Laz Ziya karakterinin kızı Meral'e hayat veren Müge Ulusoy idi.

Uzun yıllardır ekrandan uzak olan Müge Ulusoy sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor.

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Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakterlerinden Laz Ziya'nın kızı Meral rolüne hayat veren ünlü oyuncu Müge Ulusoy yaz pozlarıyla dikkat çekti. Bikini pozlarını paylaşan Ulusoy'a binlerce yorum yağdı.

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İşte Ulusoy'un son hali ve gelen yorumlardan bazıları:

  • Yıllar seni gençleştirmiş
  • Yıllar sanki bu hanımefendi için geçmemiş
  • Yıllar sizi değiştirmedi
  • Bu ne güzellik
  • Resmen yıllara kurşun sıkmış!

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kurtlar vadisi
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