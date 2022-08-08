Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismiydi! Laz Ziya'nın kızı Meral bikinisiyle poz verdi

Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından olan Kurtlar Vadisi yıllar önce bitmesine rağmen dizi zaman zaman adından söz ettiriyor. Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinin öne çıkan isimlerinden biri de Laz Ziya karakterinin kızı Meral'e hayat veren Müge Ulusoy idi.

Uzun yıllardır ekrandan uzak olan Müge Ulusoy sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor.

Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakterlerinden Laz Ziya'nın kızı Meral rolüne hayat veren ünlü oyuncu Müge Ulusoy yaz pozlarıyla dikkat çekti. Bikini pozlarını paylaşan Ulusoy'a binlerce yorum yağdı.

İşte Ulusoy'un son hali ve gelen yorumlardan bazıları:

Yıllar seni gençleştirmiş

Yıllar sanki bu hanımefendi için geçmemiş

Yıllar sizi değiştirmedi

Bu ne güzellik

Resmen yıllara kurşun sıkmış!

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