Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü müşteriye bıçakla saldırdı! Saldırı anını paylaştı

Kurtlar Vadisi'nde oynayan isimlerden Bahadır Ünlü, eşiyle birlikte işlettikleri kafeye gelen müşterilerden biriyle kavga etti. Müşteriye bıçakla saldırdı. Bahadır Ünlü bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu.

Ünlü o anların bir de kamera görüntülerini alıp kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Gözaltına alınan Ünlü, emniyette yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Sabah'ın haberine göre; saldırıya uğrayan kişi ise şikayetçi olmadı.

Oyuncu serbest kaldıktan sonra da kafasında elma ve kivi ezdiği videoları paylaştı.



