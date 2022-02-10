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Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü müşteriye bıçakla saldırdı! Saldırı anını paylaştı

10.02.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi oyuncusu olan Bahadır Ünlü işlettiği mekanda müşteriye bıçakla saldırdı. Oyuncu ünlü elindeki bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu.

Kurtlar Vadisi'nde oynayan isimlerden Bahadır Ünlü, eşiyle birlikte işlettikleri kafeye gelen müşterilerden biriyle kavga etti. Müşteriye bıçakla saldırdı. Bahadır Ünlü bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu.

Ünlü o anların bir de kamera görüntülerini alıp kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Gözaltına alınan Ünlü, emniyette yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Sabah'ın haberine göre; saldırıya uğrayan kişi ise şikayetçi olmadı.

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Oyuncu serbest kaldıktan sonra da kafasında elma ve kivi ezdiği videoları paylaştı.


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