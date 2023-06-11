Kurtlar Vadisi Pusu'nun Cevat'ı yaşam savaşı veriyor! Şekip Taşpınar'ın durumu kritik

Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle izleyicilerin hafızasında yer edinen Şekip Taşpınar'ın alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şekip Taşpınar, alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Ünlü oyuncunun durumunun kritik olduğunu belirten Altuntaş, Şekip Taşpınar'ın Muğla’da Sıtkı Koçman Hastanesi’nde yoğun bakıma alındığını yazdı.

Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımlarından Kurtlar Vadisi Pusu'da Cevat Akarsu'yu canlandıran Şekip Taşpınar, 54 yaşında.

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olan Taşpınar, Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki rolüyle dizinin izleyicileri tarafından oldukça sevilmişti.

Ünlü oyuncunun sağlık durumu şu an için belirsizliğini koruyor. Konuyla ilgili yakınlarından henüz bir açıklama gelmedi.





