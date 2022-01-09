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Kurtlar Vadisi Pusu'nun "Savcı Leyla"sı Çiğdem Batur dekoltesiyle gündeme geldi! "Etrafa bakan var mı?"

09.01.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi Pusu'da "Savcı Leyla" karakterini canlandıran Çiğdem Batur sosyal medyayı oldukça aktif kullanan bir ünlü. Kırmızılar için de poz veren Çiğdem Batur derin bacak ve göğüs dekoltesiyle hayranlarının dikkatini çekti. Batur'un notunu gören takipçileri ise bakın ne dedi.

Kurtlar Vadisi Pusu'nun "Savcı Leyla"sı Çiğdem Batur dekoltesiyle gündeme geldi! "Etrafa bakan var mı?"

Unutulmaz dizilerden Kurtlar Vadisi oyuncuları arasında yer alan Çiğdem Batur dizide "Savcı Leyla" karakterini canlandırıyordu. Çiğdem Batur'un son pozları olay oldu. Dekoltesiyle sosyal medyayı sallayan güzel oyuncu Çiğdem Batur hayranlarının dikkatini çekti.

Çizmesinden ceketine kadar kırmızı giyen Çiğdem Batur sosyal medyada beğeni topladı. Derin yırtmacıyla poz veren oyuncu sandalyede bacaklarını uzatıp dinlendi. Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Batur paylaşımına ise "Etrafın dağınıklığına bakma toparlarız illa" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

Bu konut gören takipçiler ise oyuncuya "Sana bakmaktan etrafa bakamadık", "Etrafa bakan var mı?" yorumunda bulundu.

Kırmızılar içindeki Batur'a takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Çiğdem Batur
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