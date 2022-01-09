Kurtlar Vadisi Pusu'nun "Savcı Leyla"sı Çiğdem Batur dekoltesiyle gündeme geldi! "Etrafa bakan var mı?"

Unutulmaz dizilerden Kurtlar Vadisi oyuncuları arasında yer alan Çiğdem Batur dizide "Savcı Leyla" karakterini canlandırıyordu. Çiğdem Batur'un son pozları olay oldu. Dekoltesiyle sosyal medyayı sallayan güzel oyuncu Çiğdem Batur hayranlarının dikkatini çekti.

Çizmesinden ceketine kadar kırmızı giyen Çiğdem Batur sosyal medyada beğeni topladı. Derin yırtmacıyla poz veren oyuncu sandalyede bacaklarını uzatıp dinlendi. Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Batur paylaşımına ise "Etrafın dağınıklığına bakma toparlarız illa" notunu düştü.

Bu konut gören takipçiler ise oyuncuya "Sana bakmaktan etrafa bakamadık", "Etrafa bakan var mı?" yorumunda bulundu.

Kırmızılar içindeki Batur'a takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.



