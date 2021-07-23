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Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? TT oldu! İşte yanıtı...

23.07.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyonlarının efsaneleri arasında yer alan Kurtlar Vadisi’nin yeniden başlayacağı iddiası, sosyal medyada gündem oldu. Kurtlar Vadisi Kaos ile tekrardan ekranlara geleceği söylenen dizi ile ilgili Kenan İmirzalıoğlu ismi ortaya atılmıştı. Yakışıklı oyuncu da iddialara yanıt vermişti.

Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? TT oldu! İşte yanıtı...

Kurtlar Vadisi için kendisine teklif götürüldüğü iddiasını cevaplayan İmirzalıoğlu, böyle bir teklifin olmadığını vurgulamıştı. Ancak iddiaların ardı arkası kesilmedi. Efsane yapım Kurtlar Vadisi’nin yeniden çekileceği tekrardan gündeme geldi.

KURTLAR VADİSİ YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

Dizide Savcı Leyla karakterine hayat veren Çiğdem Batur ile Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'un çekimlerinde yer alacağı yönündeki iddiaları "Böyle bir teklif yok" diyerek yalanlamıştı. Fakat buna karşın Kurtlar Vadisi’nin hayranlarının yaptığı paylaşımlarından ötürü iddiaların ardı arkası kesilmedi ve Kurtlar Vadisi etiketi Twitter'da TT oldu.

KURTLAR VADİSİ HANGİ KANALDA?

Dizinin seneler sonra gündem olmasıyla ilişkin sosyal medyada "Kurtlar Vadisi Kaos dizi başlayacak mı?” başlıklı bir blog yazısında bazı ifadeler dikkat çekti. Yazıda, Kurtlar Vadisi Kaos’un çoktan ekranlarda olması gerektiği vurgulandı. Kurtlar Vadisi Kaos için birçok kanalın ismi telaffuz edildi.

Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor? TT oldu! İşte yanıtı...

Vadi’nin fanları, Show TV’de yayınlanacağını iddia etti. Fakat kanal yönetiminden bu konu ile ilgili bir doğrulama gelmedi.

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