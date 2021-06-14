Kurtulmuş, Tekirdağ'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu:

"Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz, Türkiye’nin gelecek ufkunu anlatacağız. Sadece geçmişte yapılanları değil, yeniden güçlü Türkiye idealinden neyi kastettiğimizi çok açık şekilde anlatacağız. Bunlar doğru ama hepsinden önemlisi hani diyor ya; 'hepsinden iyicesi bir gönle girmektir.' Gönüller kazanacağız. Kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin her birine dokunacağız.

TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Terörün arkasındaki bütün şartlar ortadan kaldırılıncaya kadar Türkiye terörle mücadeleye devam edecek ve bu mücadeleyi milletimiz kazanacak, siz kazanacaksınız." dedi.

2023’te Cumhurbaşkanlığının hemen ardından 2024 seçimleri var. 2024’te ümit ediyorum ki Tekirdağ’da hem büyükşehir belediye başkanlığını alacağız hem de çok az oylarla kaybettiğimiz çok sayıda belediye başkanlıklarını alacağız."

- "Terör örgütleriyle can pahasına mücadele eden Türkiye’dir"

Türkiye'nin terörle mücadelesine değinen Kurtulmuş, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde terör örgütlerinin bazı ülkelerden her türlü desteği aldığını hatırlattı.

Kurtulmuş, Türkiye’nin kendi meşru koruma hakkını yerine getirdiğinde dış güçlerin rahatsız olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:

"Silahları nereden alıyorlar? Nereden aldıklarını biliyorsunuz. Siyasi destekleri nereden alıyorlar? Biliyorsunuz. Birçok batı ülkesinin başkentlerinde bu örgütlerin maalesef temsilcilikleri var, ofisleri var. Hatta lojistik destekler alıyorlar. Her şeyleri alıyorlar. Önceki gece maalesef Afrin'de sivil bir hastaneyi vurarak 14 sivilin vefat etmesine neden oldular. Dünyanın gözü önünde. Evet birileri kınayacaktır, bu geçecektir. Ama bu terör örgütleriyle can pahasına mücadele eden Türkiye’dir ve sonuna kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Son terörist kalmayıncaya kadar değil, ondan daha ileride bir şey söylüyorum. Terörün arkasındaki bütün şartlar ortadan kaldırılıncaya kadar Türkiye terörle mücadeleye devam edecek ve bu mücadeleyi milletimiz kazanacak, siz kazanacaksınız."