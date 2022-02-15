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Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan iki sedye Samsun'daki müzede sergileniyor

15.02.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi Sorumlusu Arkeolog Zehra Ceviz: - "Askerimizin bu sedyelerle taşındığını duyduklarında duygulanıp ağlayanlar oluyor. Sedyenin üzerinde ter izleri hatta ilaç izleri de görülüyor"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesinde sergilenen, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma üzerinde halen askerlerin kan ve ter izleri bulunan iki sedye, ziyaretçileri duygulandırıyor.

Türkiye'de cerrahi aletler üretiminde ilk sırada yer alan Samsun'da, kısa süre önce açılan Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesinde Türkiye'de geçmişten günümüze tıbbi alanda kullanılan cihaz ve malzemelerden örnekler yer alıyor.

Müzede yer alan parçalardan biri ise Kurtuluş Savaşı'ndan izler taşıyor.

Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi Sorumlusu Arkeolog Zehra Ceviz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzelerinde sergilenen iki sedyenin Kurtuluş Savaşı'nda kullanıldığını söyledi.

Sedyelerin Türk milletinin verdiği mücadeleyi yansıttığını ifade eden Ceviz, kan ve ter izlerinin dikkat çektiğini ifade etti.

Ceviz, "Ziyaretçiler buraya geldiklerinde Kurtuluş Savaşı'nın heyecanını hissediyor. Askerimizin bu sedyelerle taşındığını duyduklarında duygulanıp ağlayanlar oluyor. Sedyenin üzerinde ter izleri hatta ilaç izleri de görülüyor. Kan izleri de bulunmakta." diye konuştu.

Müzede İngiliz Kraliyet ailesinin evinde kullandığı ve yatak da olabilen pirinç süslü, deri kaplama, tekerlekli bir sedye de bulunuyor.

- Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi

Türkiye'de tematik anlamda ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi, Samsun'da Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının katkılarıyla restorasyonu yapılan, TCDD'ye ait atıl durumdaki tarihi tren bakım atölyesinde oluşturuldu. Müzede, antik çağlardan itibaren tüm tıp tarihi ve Türk İslam tarihinde altın çağını yaşayan tıp ilmi ile bugünün tıp eğitimi, geliştirilen tedavi yöntemleri, tıbbi cihaz ve malzemelerin gelişimi, tarihsel bir perspektif içinde sunuluyor.

Müze 6 bölümden oluşuyor. Rayların koruma altına alındığı orta aks bölümünde hastanelerde eskiden bulunan hasta destek ürünleri, ikinci kısımda ise cerrahi aletler yer alıyor. Diğer bölümlerde de kadın doğum, kulak burun boğaz ve diş alanında kullanılan eski aletler bulunuyor.

Öte yandan müzede, Samsun Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısını yaşatmak için yaptığı kara kalem portre çalışması da sergileniyor.

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