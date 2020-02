Kurtuluş törenlerine muhteşem final

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinlikleri Kapalı Spor Salonunda düzenlenen Kurtuluş Gecesi ile sona erdi.

Yoğun ilgi gören geceye Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Garnizon Komutanı Hv. Svn. Alb Yusuf Diker, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Halil Murat Bilgiç, Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, kurum müdürleri, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, Stk temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Samet Erdaş ve Melike Bozkurt’un sunuculuğunu yaptığı gece saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programda açılış konuşması yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, şu ifadeleri kullandı:

“Saygıdeğer hemşehrilerim şehirlerinde ülkelerinde hayatlarında önemli günler vardır büyük Türk milletinin fertleri olarak tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış bir milletin çocukları olarak bugün burada Bayburtlular olarak kurtuluşumuzun 102. Yılını kutlamak bizim için farklı bir destansı hayatın uzantısı olarak görüyorum.

Dün Rusların işgal ettiği bu vatan topraklarında arkasından Ermenilerin yaptığı zulmü yıllar sonra bile gelecek kuşaklara aktarmak zorunda olduğumuz bilinicindeyiz. Çünkü biz geçmişini bilmeden mazisini bilmeden atiye dönük düşünceler oluşturmak mümkün değildir. Onun için bizler bugünkü yöneticiler olarak yarınlarımızdan daha emin ve güvenli olabilmek adına düşmanımızı tanıyıp birlik ve beraber olmanın mutluluğuna ermek zorundayız. Biz Bayburtlular olarak asırlar boyu üzerinde yaşadığımız bu cennet vatanda ayyıldızlı bayrak altında yaşamanın mutluluğuyla her zaman vatan ve millet duygusunu öne çıkarmış bu konuda her zaman örnek sergilemişiz.

“Onun için ben sizlere fazla zamanı uzatmadan şunu söylemek istiyorum kurtuluş günümüz kutlu olsun. Allah bize tekrar yeni kurtuluşlar nasip etmesin bu vatan için can veren tomurcukları o yiğitleri bir kez daha rahmetle minnetle yâd ediyor. Mekânları cennet olsun diyor sizleri tekrar sevgiyle saygıyla selamlıyorum.”

Konuşmanın ardından Ufuk Kalekahyası yönetimdeki tiyatro ekibi tarafından “İstiklal Marşı’nın Doğuşu” konulu oyun sergilendi. Oyundan sonra ise Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli 21 Şubat Kurtuluş Günü kahramanı İlyas Doğan’a plaket takdiminde bulundu. Daha sonra Bayburt Gençlik Merkezi bar ekibi tarafından halk oyunları gösterisi sergilendi. Bar ekibi gösterisine başlamadan önce Başkan Pekmezci bir şiir seslendirdi. Bar ekibinin gösterisi sonrası Efe Kahraman kendi yazdığı 21 Şubat isimli şiiri okudu.

Şiirlerden sonra ise Bayburtlu yerel sanatçılardan Salih Demir seslendirdiği birbirinden güzel Bayburt türküleri ve çeşitli yörelere ait türkülerle geceye renk kattı. Sahnenin ardından Salih Demir’e plaketini Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk verdi.

Plaket takdiminin ardından 21 Şubat Kurtuluş Komitesi tarafından Kop şehitleri için düzenlenen “Kop Savunması, İkinci Plevne Destanını Yazan Şühedaya Mektup” temalı yarışmada dereceye giren isimler açıklanarak ödülleri verildi.

Bayburt Üniversitesi tarafından oluşturan ve Doç. Dr. Hasan Aktaş, Dr. Öğr. Üyesi Osman Oruç ile Dr. Öğr. Üyesi Serdar Göktaş’ın yer aldığı komisyon tarafından değerlendirilen mektup yarışmasında birinciliği İbrahim Şaşma tarafından kaleme alınan “Üfle Sur’a İsrafil, Bir Kıyamet Kop’sun” isimli mektup kazanırken, Nihal Şahin’in “Kop Savunması Şühedasına Bir Asır Sonra Gönderilen Mektup” isimli mektubu ikinci, Sueda Erdaş’a ait “Kop Dağlarının Destanlara Sığmayan Yiğitlerine” mektubu üçüncü oldu. Saltuk Buğra Bıçak’ın “Kop Dağları’nda Açan Şüheda Güllerinin Ardından” mektubu ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

Birinci Şaşma’nın ödülünü Vali Epcim verirken, İkinci olan ve ödülü bir yakınına teslim edilen Nihal Şahin’in ödülünü Bayburt Milletvekili Fetani Battal verdi. Burada bir konuşma yapan Milletvekili Battal Şühedaya Mektup Yarışması’nda birinci olan İbrahim Şaşma’nın Karaman’dan olduğunu belirterek Karaman ve Bayburt arasındaki bağlantılardan bahsetti ve yarışmaya katılanları tebrik etti.

Yarışmada üçüncü olan Sueda Erdaş’a ödülü Garnizon Komutanı Hv. Svn. Alb. Yusuf Diker takdim ederken, Mansiyon ödülü almaya hak kazanan Saltuk Buğra Bıçak’ın ödülü ise geceye katılamadığı için kendinse verilemedi.

Ödül öreninin ardından sahne sırası Mustafa Serkan Yalçın’a geldi. Yalçın Anadolu rock tarzında seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi. Konserin ardından Yalçın’a plaketini İl Jandarma Komutanı Alb. Halil Murat Bilgiç verdi.

Gecede son olarak Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Trt Sanatçısı Mehmet Çalmaşır yönetimindeki Bülbül-ü Şeyda Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı. Bülbül-ü Şeyda ekibi söyledikleri Bayburt ve çeşitli yörelere ait türkülerle dinleyenleri mest etti.

Konser sonrası Mehmet Çalmaşır’a plaket takdim eden Başkan Pekmezci yaptığı konuşmada, “Çok saygıdeğer hemşehrilerim gecenin bu saatinde burada bizi sonuna kadar beklediğiniz için hepinize minnet duygularımla teşekkür ediyorum bugün burada Erzurum Büyükşehir Belediyemizin Bülbül-ü Şeyda ekibini dinledik. Hanımefendiler gerçekten Türk halk müziğinin en güzel parçalarını terennüm ettiler.

Bizi farklı ortamlara taşıdılar kendilerine çok çok teşekkür ediyorum burada bir kardeşimiz var Mehmet Çalmaşır Bey yıllar önce görüşebildiğimiz konuştuğumuz dostumuz şimdi onun yönetiminde bulunan ekiple bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Erzurum Büyük Şehir Belediye Başkanlığına huzurlarınızda teşekkürlerimi arz ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar inşallah ilerleyen zamanlarda bizi yine destekleyecekler bize her konuda olduğu gibi yardımcı olacaklar. Başta Çalmaşır olmak üzere hanımefendilere ve saz arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum” İfadelerini kullandı.

Gecede ayrıca Mustafa Yazıcıoğlu’na 40. sanat yılı dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur tarafından, Kurtuluş etkinliklerinde gösterdiği performanstan dolayı Ufuk Kalekahyası’na Gençlik Spor İl Müdürü Adem Köse tarafından Samsun Bayburt Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Tali’ye ise Kültür Turizm İl Müdürü tarafından plaket takdim edildi.