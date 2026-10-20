Kuru fasulye pişirirken 1 kaşık ekleyin! Lokanta usulü kıvamın sırrı

Lokanta usulü kuru fasulye pişirmek isteyenler için hem tarifi hem de püf noktalarını bir araya getirdik. İşte damak çatlatan kuru fasulyenin yapım aşamaları.

LOKANTA USULÜ KURU FASULYE TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı kuru fasulye

1 adet orta boy kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

4-5 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

İsteğe göre pul biber

Yapılışı

Kuru fasulyeleri bir gece önceden bol suyun içine alın ve yaklaşık 8-12 saat bekletin. Ertesi gün suyunu süzüp fasulyeleri durulayın.

Fasulyeleri tencereye alın, üzerlerini geçecek kadar temiz su ekleyin ve hafifçe yumuşayana kadar ön haşlama yapın. Bu aşamada fasulyelerin tamamen pişmesine izin vermeyin. Asıl pişirme işlemi salçalı sosun içinde devam edecek.

Ayrı bir tencerede sıvı yağı ısıtın ve ince doğranmış soğanları yumuşayana kadar kavurun. Domates ve biber salçasını ekleyerek kokusu çıkana kadar 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin.

Haşlanmış fasulyeleri tencereye ekleyip salçalı karışımla birkaç kez çevirin. Ardından sıcak suyu ilave edin. Kısık-orta ateşte fasulyeler tamamen yumuşayana ve yemeğin suyu hafifçe koyulaşana kadar pişirin.

PÜF NOKTASI: SON AŞAMADA 1 KAŞIK TEREYAĞI

Kuru fasulye pişmeye yakınken tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyin. Tereyağını yemeğin içinde eritip birkaç dakika daha kısık ateşte pişirin.

Bu küçük dokunuş kuru fasulyeye daha yoğun bir lezzet kazandırırken yemeğin suyunun daha parlak ve bütünlüklü görünmesine de yardımcı olur. Ancak lokanta usulü kıvamın tek sırrı tereyağı değil. Yemeğin suyunu koyulaştırmak için ekstra un veya nişasta eklemek yerine fasulyenin kendi nişastasından yararlanabilirsiniz.

Bunun için pişmeye yakın 4-5 fasulyeyi kaşığın tersiyle tencerenin kenarında hafifçe ezin ve yeniden yemeğin suyuna karıştırın. Fasulyeden çıkan nişasta, yemeğin suyunun doğal şekilde koyulaşmasına yardımcı olacaktır.

SUYU BİR ANDA FAZLA EKLEMEYİN

Kuru fasulyede kıvamı bozan hatalardan biri de tencereye gereğinden fazla su eklemek. Başlangıçta fasulyelerin üzerini çok fazla geçmeyecek miktarda sıcak su kullanın. Pişirme sırasında ihtiyaç olursa azar azar sıcak su ilave edebilirsiniz. Soğuk su eklemek yerine sıcak su kullanmak, tencerenin sıcaklığının aniden düşmesini engeller ve pişirme sürecinin daha dengeli ilerlemesine yardımcı olur.

PİŞTİKTEN SONRA HEMEN SERVİS ETMEYİN

Kuru fasulyeyi ocaktan aldıktan sonra kapağı kapalı şekilde 10-15 dakika dinlendirin. Bu süre içinde hem lezzetler birbirine daha iyi karışır hem de yemeğin suyu bir miktar daha kıvam kazanır. Yanına tane tane pirinç pilavı, turşu ve cacık eklediğinizde klasik lokanta menüsünü evde hazırlayabilirsiniz.