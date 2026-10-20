YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Kuru fasulye pişirirken 1 kaşık ekleyin! Lokanta usulü kıvamın sırrı

Kış aylarında sofraların vazgeçilmez yemeklerinden biri olan kuru fasulye, pilav ve turşuyla birlikte adeta klasikleşmiş bir lezzet. Ancak evde yaparken lokantalardaki o yoğun, ipeksi ve parlak kıvamı yakalamak her zaman kolay olmuyor. Eğer fasulyeleriniz pişerken dağılıyor, yemeğin suyu ise duru kıvamda oluyorsa birkaç püf noktasına dikkat ederek çok daha lezzetli bir sonuç elde edebilirsiniz.

Kuru fasulye pişirirken 1 kaşık ekleyin! Lokanta usulü kıvamın sırrı
Gökçen Kökden

Lokanta usulü kuru fasulye pişirmek isteyenler için hem tarifi hem de püf noktalarını bir araya getirdik. İşte damak çatlatan kuru fasulyenin yapım aşamaları.

LOKANTA USULÜ KURU FASULYE TARİFİ

Kuru fasulye pişirirken 1 kaşık ekleyin! Lokanta usulü kıvamın sırrı 1

Malzemeler

2 su bardağı kuru fasulye
1 adet orta boy kuru soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı
4-5 su bardağı sıcak su
Tuz
Karabiber
İsteğe göre pul biber

Yapılışı

Kuru fasulyeleri bir gece önceden bol suyun içine alın ve yaklaşık 8-12 saat bekletin. Ertesi gün suyunu süzüp fasulyeleri durulayın.

Fasulyeleri tencereye alın, üzerlerini geçecek kadar temiz su ekleyin ve hafifçe yumuşayana kadar ön haşlama yapın. Bu aşamada fasulyelerin tamamen pişmesine izin vermeyin. Asıl pişirme işlemi salçalı sosun içinde devam edecek.

Ayrı bir tencerede sıvı yağı ısıtın ve ince doğranmış soğanları yumuşayana kadar kavurun. Domates ve biber salçasını ekleyerek kokusu çıkana kadar 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin.

Haşlanmış fasulyeleri tencereye ekleyip salçalı karışımla birkaç kez çevirin. Ardından sıcak suyu ilave edin. Kısık-orta ateşte fasulyeler tamamen yumuşayana ve yemeğin suyu hafifçe koyulaşana kadar pişirin.

PÜF NOKTASI: SON AŞAMADA 1 KAŞIK TEREYAĞI

Kuru fasulye pişmeye yakınken tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyin. Tereyağını yemeğin içinde eritip birkaç dakika daha kısık ateşte pişirin.

Bu küçük dokunuş kuru fasulyeye daha yoğun bir lezzet kazandırırken yemeğin suyunun daha parlak ve bütünlüklü görünmesine de yardımcı olur. Ancak lokanta usulü kıvamın tek sırrı tereyağı değil. Yemeğin suyunu koyulaştırmak için ekstra un veya nişasta eklemek yerine fasulyenin kendi nişastasından yararlanabilirsiniz.

Bunun için pişmeye yakın 4-5 fasulyeyi kaşığın tersiyle tencerenin kenarında hafifçe ezin ve yeniden yemeğin suyuna karıştırın. Fasulyeden çıkan nişasta, yemeğin suyunun doğal şekilde koyulaşmasına yardımcı olacaktır.

SUYU BİR ANDA FAZLA EKLEMEYİN

Kuru fasulyede kıvamı bozan hatalardan biri de tencereye gereğinden fazla su eklemek. Başlangıçta fasulyelerin üzerini çok fazla geçmeyecek miktarda sıcak su kullanın. Pişirme sırasında ihtiyaç olursa azar azar sıcak su ilave edebilirsiniz. Soğuk su eklemek yerine sıcak su kullanmak, tencerenin sıcaklığının aniden düşmesini engeller ve pişirme sürecinin daha dengeli ilerlemesine yardımcı olur.

PİŞTİKTEN SONRA HEMEN SERVİS ETMEYİN

Kuru fasulyeyi ocaktan aldıktan sonra kapağı kapalı şekilde 10-15 dakika dinlendirin. Bu süre içinde hem lezzetler birbirine daha iyi karışır hem de yemeğin suyu bir miktar daha kıvam kazanır. Yanına tane tane pirinç pilavı, turşu ve cacık eklediğinizde klasik lokanta menüsünü evde hazırlayabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Havalar soğudu, talep arttı! Kış aylarının favorisi haline geldiHavalar soğudu, talep arttı! Kış aylarının favorisi haline geldi
En sağlıklı kuru yemiş belli oldu! Kalp profesöründen 10 üzerinden 10 puan aldıEn sağlıklı kuru yemiş belli oldu! Kalp profesöründen 10 üzerinden 10 puan aldı

Anahtar Kelimeler:
kuru fasulye püf noktaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia

Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia

Aralarında Murat Ağırel ve Ömer Sarıgül de var! 15 kişi tutuklandı

Aralarında Murat Ağırel ve Ömer Sarıgül de var! 15 kişi tutuklandı

Usta yorumculardan olay derbi yorumu: "Vazgeçin, bundan bir şey olmaz!"

Usta yorumculardan olay derbi yorumu: "Vazgeçin, bundan bir şey olmaz!"

Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldı! Cansu Taşkın sessizliğini bozdu

Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldı! Cansu Taşkın sessizliğini bozdu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı

Soruşturma izni verilmişti! İbrahim Ömer Gönül görevden alındı

Soruşturma izni verilmişti! İbrahim Ömer Gönül görevden alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.