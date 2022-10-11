YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuru incir ihracatı sezona "tatlı" başladı

Kuru incir ihracatı sezona "tatlı" başladı

11.10.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık: - "Geçen yıla göre daha iyi bir üretimimiz var. Ürün sağlıklı olunca ihracat da arttı" - Germencik Tariş İncir Birliği Başkanı Tu: - "Türkiye geneli 300 milyon dolarlık bir ihracata ulaşabiliriz. Çünkü dünya, Aydın incirini çok seviyor"

FERDİ UZUN - Kuru incir üretiminde dünyada söz sahibi olan Türkiye, bu üründeki ihracat sezonunun ilk gününde 17 milyon dolar döviz geliri elde etti.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgiye göre Türkiye'den geçen sezon 97 ülkeye 70 bin 647 ton kuru incir ihraç edildi, 258 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı. Bu üründe en önemli ihracat pazarları İngiltere, Almanya ve Fransa oldu.

Ürün kalitesinin yüksek olduğu 2022-2023 sezonunun ilk ihracat günü olan 7 Ekim'de ise 17 milyon dolarlık ürün, gemilere yüklenerek dünya pazarlarına gönderildi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, AA muhabirine, bu yılki hedeflerinin 75 bin tona ulaşmak olduğunu söyledi.

Sezonun ilk günündeki yüklemenin umut verici olduğunu belirten Işık, şunları kaydetti:

"İncir ihracatında arz talep meselesini oluşturmuş durumdayız. Yaklaşık 70 bin ton civarında ihracat, 80-90 bin ton arası da üretimimiz oluyor. Geçen yıla göre daha iyi bir üretimimiz var. Ürün sağlıklı olunca ihracat da arttı. Mevcut pazarlarımızı da geliştirmek istiyoruz. Bunu da bir sistem dahilinde yapıyoruz. Hedef pazarlar üzerinde çalışıyoruz. Çin, Tayvan, Hindistan, Brezilya ve ABD hedef pazarlarımız. Bu ülkelerden gelen talep her geçen yıl artıyor."

İncirin, ihracat kültürü oturmuş bir ürün olduğunu, bu üründen elde edilen gelirin yıllar itibarıyla artış gösterdiğini dile getiren Işık, iç piyasada tüketimin ise çok az olduğunu ifade etti.

- "300 milyon dolara ulaşabiliriz"

Germencik Tariş İncir Birliği İşletme Müdürü Mehmet Ali Tu da kuru incirde bu sezon kalite ve verimin oldukça iyi olduğunu, ihracatta da hedefleri büyüttüklerini aktardı.

Tu, "Türkiye geneli 300 milyon dolarlık bir ihracata ulaşabiliriz. Çünkü dünya, özellikle Aydın incirini çok seviyor. İncire talebi yıldan yıla artıyor. Pandemiyle birlikte doğal ve organik ürünlere talep çok fazla olmaya başladı. Talepleri karşılamaya çalışıyoruz. İç ve dış piyasadan gelen siparişleri gece gündüz çalışarak yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın'da geri itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı, 48 göçmen yakalandıAydın'da geri itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı, 48 göçmen yakalandı
İzmir'de tırın iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıİzmir'de tırın iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kadıköy'de bir binada yaşanan patlamaya ilişkin incelemeler sürüyorKadıköy'de bir binada yaşanan patlamaya ilişkin incelemeler sürüyor
Anahtar Kelimeler:
İhracat kuru incir tariş ürün

Aydın Namaz Vakitleri 11 Ekim Salı

İmsak
05:46
Sabah
07:06
Öğle
13:01
İkindi
16:12
Akşam
18:45
Yatsı
20:00
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.