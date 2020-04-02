YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Kuru Kayısı ihracatında yüzleri güldürüyor

Kuru Kayısı ihracatında yüzleri güldürüyor

MALATYA HABERLERİ  | 02.04.2020 17:12 | Son Güncelleme

Malatya’dan yapılan kuru kayısı ihracatı Mart ayında 8 bir 836 tona yükseldi.Malatya Ticaret Borsası(MTB) Başkanı Ramazan Özcan, borsa binasında yaptığı basın açıklamasında 2020 yılı Mart ayı ihracat rakamlarımız bugün itibariyle belli olduğunu ifade ederek, “Kuru kayısı da herkesin beklediği Mart ayı ihracatı hem ülkemizin hem de Malatya’mızın yüzünü güldürecek ihracat rakamı gerçekleştirildi.

Kuru Kayısı ihracatında yüzleri güldürüyor

Malatya’dan yapılan kuru kayısı ihracatı Mart ayında 8 bir 836 tona yükseldi.
Malatya Ticaret Borsası(MTB) Başkanı Ramazan Özcan, borsa binasında yaptığı basın açıklamasında 2020 yılı Mart ayı ihracat rakamlarımız bugün itibariyle belli olduğunu ifade ederek, “Kuru kayısı da herkesin beklediği Mart ayı ihracatı hem ülkemizin hem de Malatya’mızın yüzünü güldürecek ihracat rakamı gerçekleştirildi. 2019 yılı Mart ayında kuru kayısı ihracat rakamımız 8 bin 300 ton iken, 2020 yılının Mart ayında gerçekleşen kuru kayısı ihracat rakamımız ise 8 bin 836 ton olarak gerçekleşti. Geçen yılki Mart ayındaki gerçekleşen ihracat rakamımıza göre, bu yıl Mart ayında gerçekleşen ihracat rakamımız yaklaşık 450 tonluk artış söz konusudur. Avrupa ülkelerinde kısmi problemler yaşıyoruz. Bununla beraber ABD, Cezayir, Beyaz Rusya, Avusturalya ve Mısır’da ihracatımızda ciddi anlamda artış söz konusudur. Avrupa’daki bu durağan tabloyu daha çok bahsettiğimiz ülkelerle hem kapatıp hem de ihracatımızı artırmış durumdayız” dedi.
Kuru kayısının insan sağlığı açısından vücut direncini ve bağışıklık sistemini güçlenmesi açısından sürekli tüketilmesini öneren Özcan, “ Şuan ki tabloya baktığımızda kuru kayısı ihracatının artış sebeplerinden birisi insanların kuru kayısı tüketimini artırdıkları da ortaya çıkmıştır. Nisan ayında da ihracat rakamlarımızın bununla paralel artacağını tahmin ediyoruz. Avrupa da İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkelerde özellikle Covid-19 salgınının artığını ve bu ülkelerde durağan bir tablo görüyoruz. ABD, Cezayir, Beyaz Rusya, Avusturalya ve Mısır gibi ülkelerde ciddi anlamda artışımız var” şeklinde konuştu.

Kuru Kayısı ihracatında yüzleri güldürüyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Koronavirüsün bir etkisi daha açıklandı! Koronavirüsün bir etkisi daha açıklandı!
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tüm beldeye kolonya dağıtıldı

Tüm beldeye kolonya dağıtıldı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Jandarma, polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret edip ikramda bulundular

Jandarma, polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret edip ikramda bulundular

Hisarcık’ta polis ve jandarma ekiplerinden Korona virüs Covid-19 tedbiri

Hisarcık’ta polis ve jandarma ekiplerinden Korona virüs Covid-19 tedbiri

Kırklareli Üniversitesinden sağlık çalışanları için tek kullanımlık maske üretimi

Kırklareli Üniversitesinden sağlık çalışanları için tek kullanımlık maske üretimi

Kocaeli'de doğal gaz kombine çevrim santralindeki trafoda patlama oldu

Kocaeli'de doğal gaz kombine çevrim santralindeki trafoda patlama oldu

Malatya Namaz Vakitleri 2 Nisan Perşembe

İmsak
04:39
Sabah
06:03
Öğle
12:35
İkindi
16:09
Akşam
18:58
Yatsı
20:16

Malatya Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Perşembe

Erdem Eczanesi
Merkez
Serkan Eczanesi
Merkez
Sönmez Eczanesi
Merkez
Yeni Çare Eczanesi
Merkez
Yeni Kışla Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Sağlık eğitimi verildi

Sağlık eğitimi verildi

2. Ordu Komutanlığı önünde ekipleri alarma geçiren olay!

2. Ordu Komutanlığı önünde ekipleri alarma geçiren olay!

Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekvando Takımı Mersin’de 5’incilik Elde Etti

Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekvando Takımı Mersin’de 5’incilik Elde Etti

“hobi Boks” İle Herkes Boks Yapabilecek

“hobi Boks” İle Herkes Boks Yapabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.