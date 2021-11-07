Kuru kayısıda yeni ihracat sezonu hızlı başladı

ORHAN YOLDAŞ - Dünyada en fazla kayısı üretiminin yapıldığı Malatya'dan yeni ihracat sezonunun ilk 3 ayında 28 bin 675 bin ton kuru kayısı ihracatı yapılarak 111 milyon 988 bin dolar gelir elde edildi.

Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip Malatya kayısısında ihracat rakamlarındaki artışla elde edilen gelir de artıyor.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun bulunduğu kentte, 50 bin civarında aile geçimini bu üründen sağlıyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, yeni sezonun ilk 3 ayında kuru kayısı ihracat rakamları ile elde edilen gelirin sevindirici olduğunu söyledi.

1 Ağustos itibarıyla yeni ihracat sezonunun başladığını hatırlatan Özcan, kuru kayısı ihracatının seri şekilde sürdüğünü belirtti.

Özcan, ağustos ve eylül ayı ihracatını çok iyi rakamlarla kapattıklarını, ekim ayı rakamlarının da beklenen doğrultuda çıktığını dile getirerek, "Ekim ayında da hem ülke ekonomisinin hem de Malatya'nın yüzünü güldüren bir tablo ile karşı karşıyayız. Ekim ayında 8 bin 897 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek karşılığında ülke ekonomisine 37 milyon 753 bin dolar katkı sağladık. Malatya dünya kuru kayısı başkenti olarak çok iyi bir noktada, çok ciddi şekilde yoğun talep alıyoruz. Talepleri hızlı şekilde ihracata dönüştürerek transfer ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Geçen yıla göre hem ihracat oranı hem geliri arttı

Geçen sezona göre hem ihracat rakamlarında hem de elde edilen gelirde önemli artışların söz konusu olduğuna dikkati çeken Özcan, şöyle devam etti:

"Geçen sezonun ilk 3 ayında 25 bin 342 ton ihracata karşılık 82 milyon 291 bin dolar gelir elde ettik. Bu sezonun ilk 3 ayına baktığımızda ağustos, eylül ve ekim aylarında 28 bin 675 bin ton kuru kayısı ihracatı yaparak 111 milyon 988 bin dolar gelir elde ettik. Geçen sezonun aynı dönemine göre yaklaşık 3 bin ton artış söz konusu. İhracat miktarı ve gelirindeki artış bizleri mutlu ediyor. Kuru meyve grubunda kayısı son yıllarda çok istikrarlı dönemde, yatırımlar kayısıyı stratejik ve prestij ürüne dönüştürdü."

