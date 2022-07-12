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Kuru meyve ihracatından yılın ilk yarısında 755,9 milyon dolar elde edildi

12.07.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz: - "Dünya ekonomisinde yaşanan sorunlara rağmen sektör ihracatımız sağlıklı ve başarılı sürüyor. İnanıyorum ki yıl sonuna kadar önemli bir ihracat gerçekleştireceğiz"

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Türk kuru meyve ve mamulleri sektörünün yılın ilk yarısındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artarak 755 milyon 880 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin kuru meyve ve mamulleri ihracatı her geçen gün artıyor.

İhracatçı firmalar, bu yılın ocak-haziran döneminde 149 ülke ve serbest bölgeye Anadolu'nun verimli topraklarında yetişen ürünlerden hazırlanan kuru meyvelerden sattı. Bu dönemde 755 milyon 880 bin dolar gelir elde eden sektörün dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 arttı.

Sektörün en fazla ihraç ettiği ürün 208 milyon 297 bin dolarla çekirdeksiz kuru üzüm oldu. Bu ürünü 168 milyon 370 bin dolarla kuru kayısı, 111 milyon 457 bin dolarla Antep fıstığı, 103 milyon 853 bin dolarla kuru incir takip etti.

Kuru meyve mamulleri ihracatında ilk sırada Ege İhracatçı Birlikleri yer aldı. Bu birliğin üyelerince 393 milyon 657 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, ikinci sırada bulunan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 166 milyon 932 bin dolarlık dış satıma imza attı.

- Türk kuru meyve ve mamulleri için en büyük pazar Almanya

Söz konusu dönemde en fazla dış satım 301 milyon 28 bin dolarla Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Bu ülkeler arasında Almanya, 101 milyon 191 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı.

Almanya'yı 75 milyon 975 bin dolarla İngiltere izledi. En fazla kuru meyve ve mamulleri satışı yapılan üçüncü ülke ise ABD oldu.

GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, AA muhabirine, Türk ekonomisine önemli katkıda bulunan sektörün ihracatının her geçen gün arttığını söyledi.

Anadolu'da yetişen meyvelerin kurutularak dünyanın dört bir yanına gönderildiğini belirten Çıkmaz, şunları kaydetti:

"Türk ürünleri beğenilerek tüketiliyor. Bu meyvelerimiz içinde üzüm, kayısı ve Antep fıstığı en fazla talep edilen ürünlerimiz. Bu meyvelerimizi hazırlayarak ve satarak yılın ilk yarısında Türk ekonomisine 755 milyon 880 bin dolar katkı sağladık ve bu durum bizi mutlu etmektedir. Dünya ekonomisinde yaşanan sorunlara rağmen sektör ihracatımız sağlıklı ve başarılı sürüyor. İnanıyorum ki yıl sonuna kadar önemli bir ihracat gerçekleştireceğiz."

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