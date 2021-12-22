Kuru meyve ve mamullerinden 11 ayda 1,4 milyar dolar gelir elde edildi

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Türkiye'nin kuru meyve ve mamulleri sektörünün 11 aydaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 artarak 1 milyar 403 milyon 775 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin kuru meyve ve mamulleri ihracatındaki başarılı dış satımı ve yükselişi her geçen gün artıyor.

Anadolu'nun verimli topraklarında yetişen ve binbir zahmetle hazırlanan kuru meyve ve mamulleri, yılın ocak-kasım döneminde 155 ülkeye ulaştırıldı. İhracatçılar, 1 milyar 403 milyon 775 bin dolar gelir elde ederek ticaret hacimlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 artırdı.

- Dışarıya en çok kuru üzüm ve kuru kayısı satıldı

Sektörün en fazla ihraç ettiği ürün 389 milyon 236 bin dolarla çekirdeksiz kuru üzüm oldu. Bu ürünü 305 milyon 693 bin dolarla kuru kayısı, 234 milyon 809 bin dolarla kuru incir, 183 milyon 889 bin dolarla Antep fıstığı takip etti. Antep fıstığında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 yükselmesi dikkati çekti.

Kuru meyve mamulleri ihracatında ilk sırada Ege İhracatçı Birlikleri yer aldı. Bu birlikten 776 milyon 105 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken ikinci sırada yer alan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden ise 293 milyon 526 bin dolarlık dış satım yapıldı.

- Türk ürünlerine en çok talep Almanya'dan

Söz konusu dönemde en fazla dış satım 652 milyon 196 bin dolar ile Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı.

Bu ülkeler içerisinde Almanya 211 milyon 885 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 147 milyon 142 bin dolarla İngiltere, 133 milyon 581 bin dolarla İtalya izledi.

- Salgın döneminde talep arttı

GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, AA muhabirine, Türkiye'nin kuru meyve ve mamullerinden önemli ihracat yaptığını belirtti.

İhracatlarının yeni tip koronavirüsle daha da arttığını dile getiren Çıkmaz, "Salgın ile kuru meyve ve mamulleri sektörü daha da önem kazandı. Çünkü salgın döneminde insanlar sağlıklı beslenme noktasında kuru meyve ve ürünlerine ihtiyaç duydu. Bu anlamda özellikle kaliteli ve lezzetli Türk ürünlerine talep etti ve ihracatımıza bu durum önemli yansıdı." ifadelerini kullandı.

Çıkmaz, 11 ayda Türkiye genelinden en çok kuru üzüm ve kuru kayısı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ise Antep fıstığı ve kuru kayısı ihracat ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün ihracatçıları bu yıl önemli ihracat gerçekleştiriyor. Anadolu'nun verimli topraklarında yetiştirilen birçok meyveyi, hem kurutulmuş hem de kurutulanlardan imal edilen ürünleri dünyanın dört bir yanına gönderdi ve göndermeye devam ediyor. İhracatçılarımız yılın 11 ayındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 yükseltti. Sektörümüzün ihracatı giderek artıyor. İhracatçılarımız ile daha da ihracatımızı yükseltmeyi amaçlıyoruz."

