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Kuru otlar yangına neden oldu

ÇANKIRI HABERLERİ  | 09.04.2020 17:17 | Son Güncelleme

Çankırı’da yol kenarında biriken kuru otların tutuşması sonrasında meydana gelen küçük çaplı yangın korkuya neden oldu.Çankırı-Korgun yolu Ayan köyüne yakın bir alanda güneşli alev alan otlar çalılıkları da tutuşturdu.

Çankırı’da yol kenarında biriken kuru otların tutuşması sonrasında meydana gelen küçük çaplı yangın korkuya neden oldu.
Çankırı-Korgun yolu Ayan köyüne yakın bir alanda güneşli alev alan otlar çalılıkları da tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevleri, tarlada çalışan işçiler fark etti. Ellerindeki kazma ve küreklerle alevlere müdahale eden işçiler, uzun uğraşlar sonrasında alevleri kontrol altına alarak söndürebildi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın sonrasında her iki şerit de yoğun dumanla kaplandı. Güzergahı kullanan sürücüler de yoğun dumanlar arasından yavaşlayarak geçti.

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İmsak
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Çankırı Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Merkez Eczanesi
Merkez
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Merkez
Akif Eczanesi
Atkaracalar
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Cerkes
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Korgun
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Kursunlu
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