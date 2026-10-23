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Kuru tavuk yemeye son! Pişirmeden önce bu 2 malzemeyi kullanın

Tavuk göğsü, sağlıklı ve pratik yemeklerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak fazla pişirildiğinde kısa sürede kuruyup sertleşebilir. Mutfak uzmanlarının önerdiği basit bir yöntem ise tavuk etinin daha sulu ve yumuşak kalmasına yardımcı oluyor. Üstelik bu yöntem için mutfakta sıkça kullanılan iki temel malzeme yeterli: su ve tuz.

Kuru tavuk yemeye son! Pişirmeden önce bu 2 malzemeyi kullanın
Mynet

Tavuk göğsü; patates yemeklerinin yanında, salatalarda veya tavuklu sebze yemeklerinde sıkça tercih ediliyor.

Ancak etin yağ oranının düşük olması, yanlış pişirme yöntemleri uygulandığında kurumasına neden olabilir. Kaliteli tavuk eti bile gereğinden fazla pişirildiğinde sert ve lezzetsiz bir hal alabilir.

Mutfak uzmanlarının önerdiği salamura yöntemi, tavuk etinin pişirme öncesinde su ve tuz karışımında bekletilmesine dayanıyor. Kısa sürede uygulanabilen bu yöntem, özellikle çabuk kuruyan tavuk göğsünün daha yumuşak kalmasına yardımcı olabilir.

Kuru tavuk yemeye son! Pişirmeden önce bu 2 malzemeyi kullanın 1

SU VE TUZ KARIŞIMINDA 15-30 DAKİKA BEKLETİN

Yemek ve mutfak önerileriyle bilinen The Kitchn'ın paylaştığı yönteme göre, basit bir salamura hazırlamak için tuzun su içerisinde çözündürülmesi yeterli oluyor.

Yaklaşık dört tavuk göğsü için önerilen ölçüler şöyle:
4 su bardağı ılık su
1/4 su bardağı iri taneli tuz

Öncelikle tuzu ılık suya ekleyerek tamamen çözünmesini sağlayın. Ardından tavuk göğüslerini karışıma yerleştirin ve buzdolabında 15-30 dakika bekletin.

Geleneksel salamura işlemi daha uzun sürebilse de tavuk göğsü için kısa süreli bir uygulama da fayda sağlayabilir.

Tuzlu su, etin nemini korumasına yardımcı olurken daha lezzetli bir sonuç elde edilmesini destekliyor.

Önemli bir ayrıntı: Tavuk etini oda sıcaklığında bekletmek yerine mutlaka buzdolabında dinlendirin. Ayrıca kullanılan tuzun türüne ve ölçüsüne göre karışımın yoğunluğu değişebileceğinden tuz miktarını damak tadınıza göre dikkatli ayarlayın.

PİŞİRMEDEN ÖNCE BU ADIMI ATLAMAYIN

Bekletme süresi tamamlandığında tavukları salamuradan çıkarın ve kağıt havluyla iyice kurulayın. Bu adım, özellikle tavuk göğsünün dışının güzelce kızarması için önem taşıyor.

Etin yüzeyinde fazla su kalması, tavada kızarmayı zorlaştırabilir. Tavukları kuruttuktan sonra tarifinize uygun şekilde baharatlandırabilirsiniz. Ancak salamurada bekletildikleri için yemeğe ilave edeceğiniz tuz miktarını azaltmanız gerekebilir.

Kuru tavuk yemeye son! Pişirmeden önce bu 2 malzemeyi kullanın 2

TAVUK GÖĞSÜ TAVADA NASIL PİŞİRİLMELİ?

Tavuk göğsünün sulu kalması için hazırlık kadar pişirme süresi de önem taşıyor. Kaynakta önerilen yöntemde öncelikle tavada bir miktar zeytinyağı ısıtılıyor ve tavuk göğüsleri tavaya yerleştirilir.

Etler ilk olarak bir dakika boyunca hareket ettirilmeden pişiriliyor. Ardından tavuklar çevriliyor, ocağın altı kısılıyor ve tavanın kapağı kapatılıyor. Yaklaşık 10 dakika pişirildikten sonra ocak kapatılıyor ve tavuklar kapağı açılmadan 10 dakika daha dinlendiriliyor.

Ancak bu süreler tavuk göğsünün kalınlığına, kullanılan tavaya ve ocağın gücüne göre değişebilir. Bu nedenle yalnızca süreye güvenmek yerine etin iç sıcaklığını kontrol etmek gerekiyor.

Kuru tavuk yemeye son! Pişirmeden önce bu 2 malzemeyi kullanın 3

TAVUK ETİNİN İÇ SICAKLIĞI KAÇ DERECE OLMALI?

Tavuk etinin güvenli şekilde tüketilebilmesi için en kalın noktasındaki iç sıcaklığın 74 dereceye ulaşması gerekiyor.

Bunun için mutfak termometresi kullanılması öneriliyor.

Pişen tavuk göğsünü dilimleyerek salatalarda, sandviçlerde veya ana yemeklerin yanında servis edebilirsiniz.

Su ve tuzla yapılan kısa süreli salamura işlemi ile doğru pişirme tekniğini bir araya getirmek, daha sulu ve yumuşak tavuk eti hazırlamanıza yardımcı olabilir.

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