YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Kuru üzüm ihracatında hedef 500 milyon doları aşmak

Kuru üzüm ihracatında hedef 500 milyon doları aşmak

06.10.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık: - "Bu sene minimum 275 bin ton veya 300 bin ton ürünü ihraç etmeyi hedefliyoruz"

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Türk kuru üzüm ihracatçıları, 2022-2023 sezonunda 500 milyon doların üzerinde döviz girdisi hedefliyor.

Türkiye'nin yıllık ortalama 4 milyon tona ulaşan üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini karşılayan Manisa'daki bağlardan kesilen üzümlerin kurutma işlemi tamamlandı. Sergiden kaldırılan ürünler, işletmelerde ambalajlanarak gümrüklere gönderiliyor.

1 Eylül'de başlayan sezonun ilk ayında 62 ülkeye 25 bin tona karşılık 41,6 milyon dolarlık kuru üzüm ihracatı yapıldı. Bu ihracat, geçen sezonun ilk ayına kıyasla miktar bazında yüzde 11, değer bazında ise yüzde 19 azaldı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, AA muhabirine, ihracat sezonunun ilk ayındaki düşüşün kabul edilebilir olduğunu, bu yıl artan rekolte ile sezonun geri kalanında bunu telafi edebileceklerini söyledi.

Bir önceki sezonda 220 bin ton olan ihracatı geçen sezon 250 bin tona çıkardıklarını, rakamsal olarak da 475 milyon dolar civarında bir döviz geliri kaydettiklerini dile getiren Işık, şöyle konuştu:

"İnşallah bu sene minimum 275 bin ton veya 300 bin ton ürün ihraç etmeyi hedefliyoruz. Değer olarak da 500 milyon doların üzerine çıkmak istiyoruz. 150'nin üzerinde ülkeye kuru üzüm ihracatımız var. Bu, ihracatımızın büyük bir başarısıdır. Sürdürülebilirliğin güzel bir örneğidir. Türkiye, ihracatını 50 bin tonlardan 250 bin tonlara getirmiş başarılı bir ülkedir. Bu başarı bize hem üretimde hem de ihracatta dünya liderliği getirmiştir."

Işık, dünyada kuru üzüm fiyatlarının rekolteye göre belirlendiğini, üzüm bol olduğunda fiyatın ton başına 1250-1500 dolar seviyesine gerilediğini, ürün az olduğunda da 2 bin doların üzerine çıktığını aktardı.

Fiyatların çok yükselmesinin kuru üzüme pazar kaybettirdiğini, ihracat miktarını düşürdüğünü ifade eden Işık, bunun da stok sorununa neden olduğunu belirtti.

- Emniyet stokunun fiyatlara etkisi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile bir emniyet stoku oluşturduklarını, bunun piyasayı dengeye kavuşturduğunu kaydeden Işık, şöyle konuştu:

"Artık bu tip dalgalanmalara karşı elde tutabildiğimiz 40-50 bin tonluk bir emniyet stokumuz bulunuyor. İnşallah bu sene mahsul bol olduğu için artacaktır. Bu, fiyat regülasyonunu da sağlayacaktır. Bizim de bu pazarlara daha rahat ürün vermemizi sağlayacaktır. Bu bakımdan 275 bin ton hedefimiz inşallah gerçekleşecektir ama gönlümüz istiyor ki bunu 300 bin tonlara çıkaralım."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da motosiklet kazasında 2 kişi ağır yaralandıManisa'da motosiklet kazasında 2 kişi ağır yaralandı
Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi 3 kişi öldüSivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi 3 kişi öldü
FIFA'dan Bursaspor'a 2 dönem transfer yasağıFIFA'dan Bursaspor'a 2 dönem transfer yasağı
Anahtar Kelimeler:
Manisa İhracat kuru üzüm

Manisa Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
05:42
Sabah
07:03
Öğle
13:04
İkindi
16:19
Akşam
18:54
Yatsı
20:10
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.