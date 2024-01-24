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Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor

İHA İHA
24.01.2024 11:46 | Son Güncelleme:
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Hakkari kara yolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde kar yağışı ve sisten dolayı sürücüler zor anlar yaşıyor.

Şehir merkezinde dün akşamdan bu yana belli aralıklarla devam eden karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışı ve sise bıraktı. Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde kar yağışı ve tipiden dolayı sürücülere zor anlar yaşadı. Zincirsiz yola çıkan ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin sıkıntı yaşamaması için geceden bu yana kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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