KURULUŞ OSMAN 136. BÖLÜM İZLE! Atv Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm konusu ne, son bölümde neler yaşandı?

Kuruluş Osman 136. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar hızlandı. Her çarşamba akşamı ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Kuruluş Osman'nın 5. sezonu 4 Ekim 2023 Çarşamba akşamı başladı. Dizi, yeni bölümü olan 136. bölümü ile 15 Kasım Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşacak. İşte Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümde yaşanacaklar.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman her çarşamba akşamı ATV'de yayınlanıyor. Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kuruluş Osman dizisinin 135. bölümünde;

Osman Bey'in Moğollar'a karşı planı nedir?

Olcaytu Han'ın elçisi Uçlar'a gelmiştir. Konya'nın ödediği vergiyi Yakup Bey'den ister. Osman Bey birlik için bu altını kendisi ödeyecektir. Fakat Osman Bey'i rahatsız eden bir şey vardır. Yakup Bey'den askerleri toplayıp orduyu kurmasını ister. Osman Bey'in Moğollar'a karşı aklında ne vardır?

Osman Bey, çalınan hazinenin ardından vergiyi nasıl ödeyecektir?

Osman Bey, Yenişehir Sarayı'na yapılan baskın sonrası daha da bilenir. Asla sinmeyecek ve yerinde durmayacaktır. Bunu yapanlar bedelini ödeyecek ve fütühat durmayacaktır. Fakat Osman Bey hazinenin çalındığını da öğrenir. Osman Bey, Moğol'un beklediği vergiyi ödeyebilmek için ne yapacaktır?

Hatunlar arasında işler karışıyor!

Yakup Bey'ler Yenişehir baskınını duyup geçmiş olsun ziyaretine gelirler. Malhun Hatun, Saadet Hatun'a diş göstermeye devam eder. Bala Hatun'un sohbete dahil oluşuyla mesele bambaşka bir yere gider. Hatunlar arasındaki gerilimin sonu nereye varacaktır?

Saadet Hatun'un yeni hedefi: Holofira!

Saadet Hatun gözünü Holofira'ya dikmiştir. Holofira'yı Mehmet'le evlendirip Orhan'a bir darbe vurmayı planlamaktadır. Mehmet ve Holofira'yı hangi bahaneyle yan yana getirecektir?

Holofira'yı uç pazarda gören Malhun Hatun ve Orhan Bey'in tepkisi ne olacaktır?

Saadet Hatun amacına ulaşabilecek mi?

Saadet Hatun, Gonca'yı, Söğüt'e Bala Hatun'u ziyarete gönderir. Saadet Hatun'un amacı nedir?

Bala Hatun, oğlu için neler yapacak?

Bala Hatun, Fatma Hatun'dan Alaeddin ve Gonca arasındaki meseleyi öğrenir. Fatma'ya göre Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a aşıktır. Bala Hatun bunun bir tuzak olabileceğini düşünür. Bala Hatun oğlu için ne yapacaktır? Gonca'ya karşı tavrı ne olacaktır?

Cerkutay, Boran Bey'in yanında!

Cerkutay, Boran'ın yaralanma haberini almıştır. Boran'ın durumu ağırdır. Cerkutay onu görmeye gider. Cerkutay'ın Osman Bey ve alplarla arasındaki buzlar eriyebilecek midir?

Bayındır Bey için yolu sonu mu geliyor?

Orhan Bey hazinenin peşine düşer. Hazine, Bayındır Bey'in mekanında çıkar. Bayındır Bey altınları çalmaktan ve alpları öldürmekten suçlu bulunur. Bayındır Bey'in katline ferman verilir. Bayındır Bey'in masumiyeti ispat edilebilecek midir?

Söğüt'te yangın!

Üstat Gera dur durak bilmez. Söğüt'ü kana bulayacaktır. Üstat Gera'nın adamları yangını başlatmıştır. Alaeddin Bey ve Bala Hatun bu yangını söndürebilecek midir?

Osman Bey, Moğol cenderesinden kurtulabilecek mi?

Moğol'a vergileri vermeye giden Osman Bey ummadığı bir şeyle karşılaşır. Moğol Komutanı altınları alacaktır fakat Osman Bey'i göndermeye niyeti yoktur. Osman Bey Moğol'un elinden kurtulabilecek midir?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM KONUSU

Kuruluş Osman dizisinin 136. bölümünde;

Osman Bey ve alpları Moğol'ların elinden kurtulmuştur. Osman Bey, Yenişehir'e dönmez. Moğollar'a baskın yapacaktır. Osman Bey'in Moğollar'ı alt etme planı nedir? Söğüt'e yapılan büyük baskın haberi Uç Pazar'a yıldırım gibi düşer. Söğüt baskını nasıl durdurulacaktır?

Yakup Bey baskın haberini alır almaz Yenişehir'e yola çıkar. Malhun Hatun, Yakup Bey'in, Osman Bey'in yokluğundan nemalanacağının farkındadır. Malhun Hatun Yakup Bey'lere karşı ne yapmayı düşünmektedir?

Holofira'yı pazarda gören Orhan Bey, bu durumdan hoşnut olmaz. Malhun Hatun ona Bizans'a güvenilmeyeceğini söyler. Holofira ve Orhan'ın arası bu sebeple açılacak mıdır? Saadet Hatun, Holofira'ya "Keşke benim gelinim olsan" der. Holofira, Saadet'in bu sözüne nasıl karşılık verecektir?

Saadet Hatun, Gonca Hatun'u işlemeye devam eder. Gonca Hatun, Alaeddin'i Yakup Bey'e bağlayan düğüm olacaktır. Gonca Hatun, annesinin dediğini yapacak mıdır? Yakup Bey'i Yenişehir'e hükmetmeye çalışması Orhan Bey'in hiç hoşuna gitmez. Yakup Bey ve Orhan Bey arasındaki gerilim nereye varacaktır?

Yakup Bey fütühat yapacaktır. Kayı ve Germiyan birlikte harekete edecektir. Bunun için ordu hazırlanır. Fakat ordunun başına da oğlu Mehmet Bey'i koyar. Bu durum Orhan Bey tarafından nasıl karşılanacaktır? Osman Bey'lerin sığındıkları mağaraya yaklaşmakta olanlar vardır. Osman Bey'leri mağarada bekleyen tehlike nedir?

Fütühata çıkan Mehmet Bey ve Orhan arasındaki gerilim devam eder. Mehmet Bey, Sancaksızlar'a Orhan'ı öldürme emri verir. Fakat hiç umulmadık bir şey olur. Orhan ve Mehmet'i bekleyen büyük tehlike nedir? Osman Bey yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı geri adım atmayacaktır. "Ya hürriyet ya kara toprak!" diyerek kararlılığını ortaya koyar. Osman Bey'in hamlesi ne olacaktır?

KURULUŞ OSMAN 136. BÖLÜMÜ İZLE!

Kuruluş Osman dizisinin 136. bölümü ATV ekranlarının yanı sıra ATV'nin resmi internet ve YpuTube sayfası üzerinden de izlenebilir.







