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KURULUŞ OSMAN 137. BÖLÜM İZLE! Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm konusu ne, son bölümde neler oldu?

22.11.2023 18:50 | Son Güncelleme:
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Kuruluş Osman yeni bölüm izleme ekranına dair araştırmalar hız kazandı. İlk bölümü 2019 yılı Kasım ayında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi 2023 yılı Ekim ayında beşinci sezonu ile kaldığı yerden heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü hakkında detaylar dizi severler tarafından öğrenilmek istiyor. Peki, Kuruluş Osman dizisi yeni bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti.

Kuruluş Osman 137. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar hızlandı. Her çarşamba akşamı ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Kuruluş Osman'nın 5. sezonu 4 Ekim 2023 Çarşamba akşamı başladı. Dizi, yeni bölümü olan 137. bölümü ile 22 Kasım Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşacak. İşte Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümde yaşanacaklar.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman her çarşamba akşamı ATV'de yayınlanıyor. Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kuruluş Osman dizisinin 136. bölümünde;
Osman Bey ve alpları Moğol'ların elinden kurtulmuştur. Osman Bey, Yenişehir'e dönmez. Moğollar'a baskın yapacaktır. Osman Bey'in Moğollar'ı alt etme planı nedir? Söğüt'e yapılan büyük baskın haberi Uç Pazar'a yıldırım gibi düşer. Söğüt baskını nasıl durdurulacaktır?

Yakup Bey baskın haberini alır almaz Yenişehir'e yola çıkar. Malhun Hatun, Yakup Bey'in, Osman Bey'in yokluğundan nemalanacağının farkındadır. Malhun Hatun Yakup Bey'lere karşı ne yapmayı düşünmektedir?

Holofira'yı pazarda gören Orhan Bey, bu durumdan hoşnut olmaz. Malhun Hatun ona Bizans'a güvenilmeyeceğini söyler. Holofira ve Orhan'ın arası bu sebeple açılacak mıdır? Saadet Hatun, Holofira'ya "Keşke benim gelinim olsan" der. Holofira, Saadet'in bu sözüne nasıl karşılık verecektir?

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Saadet Hatun, Gonca Hatun'u işlemeye devam eder. Gonca Hatun, Alaeddin'i Yakup Bey'e bağlayan düğüm olacaktır. Gonca Hatun, annesinin dediğini yapacak mıdır? Yakup Bey'i Yenişehir'e hükmetmeye çalışması Orhan Bey'in hiç hoşuna gitmez. Yakup Bey ve Orhan Bey arasındaki gerilim nereye varacaktır?

Yakup Bey fütühat yapacaktır. Kayı ve Germiyan birlikte harekete edecektir. Bunun için ordu hazırlanır. Fakat ordunun başına da oğlu Mehmet Bey'i koyar. Bu durum Orhan Bey tarafından nasıl karşılanacaktır? Osman Bey'lerin sığındıkları mağaraya yaklaşmakta olanlar vardır. Osman Bey'leri mağarada bekleyen tehlike nedir?

Fütühata çıkan Mehmet Bey ve Orhan arasındaki gerilim devam eder. Mehmet Bey, Sancaksızlar'a Orhan'ı öldürme emri verir. Fakat hiç umulmadık bir şey olur. Orhan ve Mehmet'i bekleyen büyük tehlike nedir? Osman Bey yurduna hükmetmeye kalkanlara karşı geri adım atmayacaktır. "Ya hürriyet ya kara toprak!" diyerek kararlılığını ortaya koyar. Osman Bey'in hamlesi ne olacaktır?

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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM KONUSU

Kuruluş Osman dizisinin 137. bölümünde;
Osman Bey ve Yakup Bey evlatlarının Kestel'de esir tutulduğunu öğrenir öğrenmez soluğu karargahta alırlar. Kestel Tekfuru Orhan ve Mehmet'e karşılık Osman ve Yakup'tan kaleler ister. Yakup Bey kaleleri verme kararı alır. Osman Bey buna karşı çıkar.

Osman Bey "Türk'ün ayak bastığı yer ona yurt olur" düsturuyla soğukkanlılığını korur. Hedefi hem Orhan'la Mehmet'i almak hem de Kestel'i fethetmektir.

Yakup Bey Mehmet'lerin esir düşmesinden Osman'ı mesul tutar. "Sen evvela sarayındaki haini bul" der. Osman Bey ve Yakup Bey arasında iyice büyüyen gerilim nereye varacaktır?

Alaeddin, Malhun Hatun'a saraydaki haini bulma haberini verir. Hainin Holofira olduğunu söyler. Bu meselenin arkasında Vasilis'in bir parmağı var mıdır? Holofira'nın hainliğinin arkasındaki sebep nedir?

Orhan Bey ve Mehmet Bey, Kestel Kalesi'nde işkence görmektedir. Tekfur Makranos'un arkasındaki gücün Üstat Gera olduğunu anlayabilecekler midir?

Bala Hatun ve Saadet Hatun karşı karşıya gelirler. Bala Hatun, kaleleri vermeyeceklerini söyleyerek Saadet Hatun ve Gonca Hatun'u zindana attırır. Artık ipler hepten kopmuştur.

Yakup Bey, anlaşma masasına oturur. Osman Bey'e rağmen kaleleri tekfura verecek midir? Osman Bey şimdi ne yapacaktır?

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KURULUŞ OSMAN 137. BÖLÜMÜ İZLE!

Kuruluş Osman dizisinin 137. bölümü ATV ekranlarının yanı sıra ATV'nin resmi internet ve YpuTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

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