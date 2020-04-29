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Kuruluş Osman 19. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman Bey ve Dündar savaşıyor: Bu odadan ancak ölün çıkar

DİZİ HABERLERİ  | 29.04.2020 02:58 | Son Güncelleme

Reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman 19. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Burak Özçivit'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Kuruluş Osman yeni bölümünde Osman Bey, Dündar ile karşı karşıya geliyor ve kılıçlar çekiliyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman, merakla beklenen 19. yeni bölümüyle 29 Nisan Çarşamba akşamı ATV ekranlarında olacak. Yeni bölümde Osman Bey'i devirmek için plan yapan Alişar'ın "Obayı birbirine katıp beyliğini geri alacağız. Bu işi bir kerede bitireceğiz" sözleri Dündar'ı memnun ediyor.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin’in Prenses Adelfa’yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar’ın karşısına dikiliyor... Bala Hatun ölecek mi? Dündar’ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey’in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Geyhatu’nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesine mani olarak Moğol-Bizans ittifakına engel olan Osman Bey, Geyhatu’yu arkasına alan Alişar ve Dündar’ın ittifakına karşılık Balgay’la birlikte hareket etmek zorunda kalır. Aksakallılarla buluşan Osman, Moğol-Bizans ittifakındaki yeni gelişmeleri öğrenirken, Kayı uluğlarından biri olan yeni yoldaşının müjdesini de alır.
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Dündar, Alişar’la yaptığı plan uyarınca Kayı Obası’na giderek Gündüz Bey’den af diler. Osman Bey, Prenses Adelfa’yı koruma görevini Bala Hatun’a verir.

Osman Bey; Moğol-Bizans ittifakının yeni hamlesine karşılık verip Geyhatu’yu arkasına alan Alişar ve Dündar’ın kurduğu oyunu bozabilecek mi? Gündüz Bey, af dileyen Dündar’a nasıl yanıt verecek? Bala Hatun ve Prenses Adelfa arasında neler yaşanacak?

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