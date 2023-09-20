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  4. Kuruluş Osman 5. sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 20 Eylül 2023 ATV yayın akışı

Kuruluş Osman 5. sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 20 Eylül 2023 ATV yayın akışı

20.09.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman yeni sezonu izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Burak Özçivit'in başrolde olduğu dizide Yıldız Çağrı Atiksoy, Seda Yıldız, Özge Törer gibi oyuncular yer alıyor. Peki, Kuruluş Osman 5. sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? İşte 20 Eylül 2023 Çarşamba ATV yayın akışı...

Kuruluş Osman yeni sezon tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. Mustafa Şevki Doğan'ın yönetmenliği üstlendiği Kuruluş Osman dizisinin 5. sezonu da ATV izleyicisini ekran başına kilitleyecek. 20 Eylül 2023 Çarşamba tarihine ilişkin ATV yayın akışı vatandaşlar tarafından inceleniyor. İşte, Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Seda Yıldız, Özge Törer gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon tarihine ilişkin detaylar...

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KURULUŞ OSMAN 5. YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kuruluş Osman dizisinin 5. sezon ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı.

Kuruluş Osman'ın 131. bölümüyle yakında ATV'de yayınlanması bekleniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...

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ATV YAYIN AKIŞI (20 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA)

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Dilberay TV ilk - Yerli Sinema

22:50 Safir

01:50 Ben Bu Cihana Sığmazam

04:50 Mutfak Bahane

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