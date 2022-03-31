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Kuruluş Osman 89. yeni bölüm fragmanı! Osman Bey haini bulacak mı?

31.03.2022 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 88. son bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Burak Özçivit'in Osman Bey'i canlandırdığı Kuruluş Osman'ın 89. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Osman Bey içlerindekii haini bulmaya çalışıyor. Osman Bey'in "Bu vakte kadar nice hain yanımızda durdu, gözümüzün içine baktılar. Biz hep vaktini bekledik" sözleri dikkat çekiyor.

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer, Nurettin Sönmez, Erkan Avcı, Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, 30 Mart Çarşamba akşamı 88. bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın 6 Nisan'da ekrana gelecek olan 89. yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, kıyasıya çarpıştığı maskeli düşmanını elinden kaçırır. Buna Barkın sebep olur. Osman Bey Barkın'a karşı nasıl bir tavır alacaktır? Söğüt'teki patlama da ağır yaralanan Şeyh Edebalı ayrıca zehirlenmiştir. Edebalı'yı iyileştirmek için çareler aranmaktadır. Bir yandan da bunu kim yaptı sorusu dolaşır ortalıkta. Bala Hatun Cornelia ve Zehra'yı çağırtır. Usta'nın emriyle Edebalı'yı zehirleyen Cornelia açığa çıkacak mıdır? Edebalı şifasını bulacak mıdır?

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SELCAN HATUN HEDEFTE

Karanlıktaki düşmanlarını açık etmek için Osman Bey, Gündüz Bey ve Ayşe Hatun üzerinden büyük bir oyun kurmuştur. Herkes Turgut Bey ve Kosses'in, Osman Bey'e düşman olduğuna inanmaktadır.

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Usta ve Nikola bu düşmanlığı kendi lehine çevirmek için nasıl hamleler yapacaklardır? Bu düşmanlık Barkın'ı hataya sürükleyecek midir? Karanlık güçlerin yeni hedefi Selcan Hatun'dur. Kayı Obasının bacı beyi olan Selcan Hatun şehit mi edilecektir?

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Bütün yaşananlara rağmen Osman Bey İnegöl'e giden kapıları tek tek açmakta kararlıdır. Bunun için ilk hedefi İnhisar Kalesi'dir. Osman Bey'in sinsi düşmanı Usta, onun planlarını çözebilecek midir? Turgut Alp, Kosses ve Alpleriyle İnhisar'a sızan Osman Bey İnhisar'ı fethedebilecek midir?

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Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit
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