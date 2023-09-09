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Kuruluş Osman'a bomba transfer! Usta oyuncu kadroya dahil oldu

09.09.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde sevilen oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı fenomen dizi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 5'nci sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkacak olan diziye yeni sezon öncesi yeni isimler dahil oldu.

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yeni sezonunda kadroya yeni isimler dahil oluyor.

Seyirciyi çarşamba akşamları yine ekrana kilitleyecek olan fenomen dizide Osman beyin oğlu Orhan’ı genç kuşağın başarılı oyuncularından Emre Bey canlandıracak. Emre Dinler ve Sevil Akı'nın da transfer olduğu diziye son olarak değerli aktör Altan Gördüm dahil oldu.

Kuruluş Osman 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Altan Gördüm dizide “Yakup beyi” canlandıracak. Gördüm son olarak “Bir Zamanlar Çukurova” dizisinin ardından “Yalnız Kurt” dizisinde rol almıştı. Gördüm böylece yeni sezonda yine atv’nin iddialı bir dizisinde daha izleyicisinin karşısına çıkacak.

Altan Gördüm

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