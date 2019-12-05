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Kuruluş Osman'a damga vuran dua sahnesi! Kuruluş Osman 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 05.12.2019 22:38 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, başrol oynadığı Kuruluş Osman'ın 3. son bölümünde Fetih suresini okuyarak dua etti. Kuruluş Osman'daki bu sahne ise son bölüme damga vurdu. Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 4. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı.

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Nefes kesen anların yaşandığı Kuruluş Osman'ın son bölümünde Burak Özçivit'in dua ettiği sahne izleyicileri derinden etkiledi.

DUA SAHNESİ ZİRVEYE OTURDU

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde başrol oynayan Burak Özçivit'in 3. bölümünde Fetih suresini okuduğu bölüm zirveye oturdu. Oyuncunun bu sahnelerde Kuran-ı Kerimi doğru telaffuz etmek için 7 aydır Kuran eğitimi aldığı iddia edildi.

KURULUŞ OSMAN 4. BÖLÜM FRAGMANI

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Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişmişti. İşledikleri cinayeti Osman'ın üstüne atmaya çalışan Sofia ve Kalanoz, karşı hamle ile kalede olduğuna emin oldukları Osman'ı ortaya çıkarmak için Dündar Bey'in kızı Aygül'ü kaçırtıp kaleye getirtmişlerdi. Burçin'den aldıkları haberle harekete geçen Dündar Bey yanına Kayı beylerinden Bamsı ve Samsa'yı alarak kaleye gelmişti. Kale'ye gelen başka bir isim daha vardı; organize ettiği Tekfur suikastı başarısız olan Efendi Yannis'te artık kaledeydi. Her şeye rağmen kale askerlerinin içine sızan Osman, kaleye giren Bamsı Bey'e çarparak eline bir pusula tutuşturmuştu. Yapacaklarını zekice kurgulayan Osman, zindana atılmasına rağmen Kurtulmuş ve Sofia'nın peşine taktığı avcı namlı Teokles'i esir almıştı.

Helen ile Sofia'nın koridordaki koşuşturmasını gören Kalanoz, cinayet ortağı olan Sofia'nın başka işler karıştırmasından şüphelenerek peşine düşmüştü. Teokles'i yakalayan Osman'ın önü ise Edebalı'ya bağlı Akça Derviş, Pehlivan ve Zülfikar Derviş tarafından kesilmişti. Bu üçlünün ardından çıkan Bala Hatun, Osman'ı, Edebalı'ya götürmüştü.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Birde çöküş osman dizisini çekin osmanlı nasıl çökmüş görelim
Neden çöküş dönemini dizi yapmazlar neden ülkenin her yeri işgal altındayken halk hastalıktan kırılırken sarayda bilmem kaçıncı evliliğini yapanları dizi yapmazlar, neden İstanbulun anahtarını işgalci komutana verenlerin dizilerini yapmazlar
iyi işte vesile olmuş Kur’anı Kerim okumayı öğrenmişsin her kula nasip olmaz onu okuyabilmek
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