Kuruluş Osman'a hangi yeni oyuncular katıldı? Diriliş Ertuğrul'dan flaş transfer

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Kuruluş Osman son bölümde, daha önce Diriliş Ertuğrul'da yer alan Sungur Tekin karakteri geri döndü.

Diriliş Ertuğrul dizisinde, Sungur Tekin karakterine hayat veren oyuncu Sezgin Erdemir Kuruluş Osman dizisine dahil oldu.

Kuruluş Osman'a ayrıca Atılgan Gümüş ve Çağkan Çulha da katıldı.

Daha önce Acemi Cadı, Adanalı, İsimsizler gibi dizilerde oynayan Çağkan Çulha dizide Dündar Beyin oğlu Bahadır'ı canlandıracak.

Diziye dahil olan son isim ise Atılgan Gümüş oldu. Atılgan Gümüş dizide Moğol komutanı Böke karakterini canlandıracak.

OSMAN BEY DÜNDAR'DAN HESAP SORUYOR!

Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Dündar Bey ve Osman Bey karşılıklı kılıçlarını çekiyor. Ele geçen Dündar "Alın canımı diye" bağırıyor. Ancak Osman Bey ise "Çok can yaktın emmi. Öyle kolay can vermek yok. Evvela hesap vereceksin" sözleriyle meydan okuyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kuruluş Osman son bölümde Aygül ve Burçin’in Prenses Adelfa’yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar’ın karşısına dikiliyor.Bala Hatun ölecek mi? Dündar’ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey’in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?





