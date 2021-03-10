Kuruluş Osman Bamsı Beyrek kimdir? Bamsı Bey ne zaman öldü?

Kuruluş Osman dizisinde Bamsı Beyrek karakterine Nurettin Sönmez hayat veriyor. Kuruluş Osman’ın Bamsı Bey’i tarihte merak edilen kişiler arasında yer alıyor. Dede Korkut hikayelerinde yer alan karakter gerçekten var mı? Bamsı Beyrek kimdir? Bamsı Beyrek ne zaman ve nasıl öldürüldü?

BAMSI BEYREK KİMDİR?

Bamsı Beyrek, Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahramandır. Şu sıralar Kuruluş Osman dizisiyle anılan Bamsı Bey; Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg ve Bey Beyrek gibi adlarla da biliniyor. Bamsı Beyrek'in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanıyor.

Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikâyede, Bamsı Beyrek'in kaçırılmasından da bahsedilir. Bamsı Bey'in kendisi İç Oğuz'dan olup karısı Dış Oğuz'dandır. Daha sonraları İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında bir düşmanlık başlar. Dış Oğuz beyleri Beyrek'i yanlarına çağırıp kendilerini desteklemesini isterler. Beyrek ise İç Oğuz'un başındaki Salur Kazan'ın en yakın dostudur ve ona ihanet etmez. O zaman Aruz Koca sinirlenir ve Beyrek'i yaralar. Bu yaralama ile öldüğü bilinmektedir. Ölüm tarihi ise bilinmemektedir.