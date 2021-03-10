MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Kuruluş Osman Bamsı Beyrek kimdir? Bamsı Bey ne zaman öldü?

Kuruluş Osman Bamsı Beyrek kimdir? Bamsı Bey ne zaman öldü?

10.03.2021 16:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kuruluş Osman Bamsı Beyrek kimdir? Bamsı Bey ne zaman öldü?

ATV’de yayınlanan tarihi dizi Kuruluş Osman, birçok vatandaş tarafından severek takip ediliyor. Kuruluş Osman dizisinin yayınlandığı tarihten itibaren ise dizide yer alan karakterler sıkça araştırılıyor. Kuruluş Osman dizisi ile gündeme gelen Bamsı Bey, dizinin hayranları tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman Bamsı Bey kimdir? Bamsı Bey ne zaman öldü?

Kuruluş Osman dizisinde Bamsı Beyrek karakterine Nurettin Sönmez hayat veriyor. Kuruluş Osman’ın Bamsı Bey’i tarihte merak edilen kişiler arasında yer alıyor. Dede Korkut hikayelerinde yer alan karakter gerçekten var mı? Bamsı Beyrek kimdir? Bamsı Beyrek ne zaman ve nasıl öldürüldü?

BAMSI BEYREK KİMDİR?

Bamsı Beyrek, Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahramandır. Şu sıralar Kuruluş Osman dizisiyle anılan Bamsı Bey; Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg ve Bey Beyrek gibi adlarla da biliniyor. Bamsı Beyrek'in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanıyor.

Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikâyede, Bamsı Beyrek'in kaçırılmasından da bahsedilir. Bamsı Bey'in kendisi İç Oğuz'dan olup karısı Dış Oğuz'dandır. Daha sonraları İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında bir düşmanlık başlar. Dış Oğuz beyleri Beyrek'i yanlarına çağırıp kendilerini desteklemesini isterler. Beyrek ise İç Oğuz'un başındaki Salur Kazan'ın en yakın dostudur ve ona ihanet etmez. O zaman Aruz Koca sinirlenir ve Beyrek'i yaralar. Bu yaralama ile öldüğü bilinmektedir. Ölüm tarihi ise bilinmemektedir.

nurettin sönmez kuruluş

NURETTİN SÖNMEZ KİMDİR?

Sönmez, 24 Temmuz 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği'nde başlasa da daha sonra ise Diyalog İletişimcilik Okulu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde de devam etti. İlk defa Mavi Kelebekler adlı diziyle ekranların karşısına çıkan Nurettin Sönmez, daha sonra Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam'da ve Diriliş:Ertuğrul adlı dizide oynamıştır. Şu an Kuruluş Osman adlı dizide oynamaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu! Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu!
Muhammed Tapar kimdir?Muhammed Tapar kimdir?
46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'46 kiloya düştü! 'Yaza çıkamayabilirim'
Anahtar Kelimeler:
atv Kuruluş Osman dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Damat kadar taş düşsün başınıza

Erdoğan: Damat kadar taş düşsün başınıza

Ekrem İmamoğlu'nun dikkat çeken Rasim Öztekin anısı...

Ekrem İmamoğlu'nun dikkat çeken Rasim Öztekin anısı...

Brezilya'da mutasyon etkisi: Can kaybında korkutan rekor!

Brezilya'da mutasyon etkisi: Can kaybında korkutan rekor!

Kenan Evren metrekaresini 35 liradan almıştı!

Kenan Evren metrekaresini 35 liradan almıştı!

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Doktoru açıkladı! Kötü haber...

Doktoru açıkladı! Kötü haber...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu

Ünlü oyuncu uyuşturucudan gözaltına alındı

Ünlü oyuncu uyuşturucudan gözaltına alındı

Diğer Haberler

Kuruluş Osman Dündar Bey kimdir? Dündar Bey nasıl öldü?

Kuruluş Osman Dündar Bey kimdir?

Mal Hatun kimdir? İşte gerçekte hayat hikâyesi…

Mal Hatun kimdir?

Kuruluş Osman'daki Dündar kimdir?

Kuruluş Osman'daki Dündar kimdir?

Meryem Uzerli'nin Kovan filmi için geri sayım başladı! 190 ülkede aynı anda

Kovan filmi için geri sayım başladı! 190 ülkede aynı anda

Uyanış Büyük Selçuklu Kılıçarslan kimdir? İşte hayat hikâyesi

Uyanış Büyük Selçuklu Kılıçarslan kimdir? İşte hayat hikâyesi

Muhammed Tapar kimdir? Hangi dönemde yaşadı?

Muhammed Tapar kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.