Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 15 Şubat 2023 ATV yayın akışı

Kuruluş Osman dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak edildi. Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremi sonrası birçok kanal yayın akışında değişikliğe gitti. Yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman dizisine ilişkin arama motorlarında araştırma yapıyor. Bugün Kuruluş Osman yerine Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını ekrana gelecek.

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu haftada ATV'de ekrana gelmeyecek.

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da hissedilen Kahramanmaraş depremi dolayısıyla Türkiye Tek Yürek ortak yayını canlı olarak ekrana gelecek.

Türkiye Tek Yürek ortak yayını Star TV, ATV, Show TV, Kanal D, FOX TV, TRT ve Kanal 7'de ekrana gelecek.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümüne ilişkin detaylar yeni haftada ATV yayın akışının yayınlanması ile belli olacak.

ATV YAYIN AKIŞI (15 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA)

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Deprem Özel Ortak Yayın

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Deprem Özel Ortak Yayın

16:00 Esra Erol Deprem Özel Ortak Yayını

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını

02:00 Deprem Özel Ortak Yayın

