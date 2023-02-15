Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 15 Şubat 2023 ATV yayın akışı

Kuruluş Osman dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak edildi. Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremi sonrası birçok kanal yayın akışında değişikliğe gitti. Yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman dizisine ilişkin arama motorlarında araştırma yapıyor. Bugün Kuruluş Osman yerine Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını ekrana gelecek.
Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü bu haftada ATV'de ekrana gelmeyecek.
Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da hissedilen Kahramanmaraş depremi dolayısıyla Türkiye Tek Yürek ortak yayını canlı olarak ekrana gelecek.
Türkiye Tek Yürek ortak yayını Star TV, ATV, Show TV, Kanal D, FOX TV, TRT ve Kanal 7'de ekrana gelecek.
Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümüne ilişkin detaylar yeni haftada ATV yayın akışının yayınlanması ile belli olacak.
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Deprem Özel Ortak Yayın
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Deprem Özel Ortak Yayın
16:00 Esra Erol Deprem Özel Ortak Yayını
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını
02:00 Deprem Özel Ortak Yayın