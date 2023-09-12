Kuruluş Osman dizisine bomba transfer! Çok ünlü bir isim kadroya katıldı

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyordu. Yakında 5. sezonu ile yayın hayatına başlayacak olan Kuruluş Osman'a ünlü isimler dahil olmaya devam ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gökhan Atalay diziye Yunus Emre rolü ile dahil oldu.

FLAŞ BİR İSİM KADROYA KATILDI

Bozdağ Film‘in ATV için çektiği Kuruluş Osman dizisinin 5. sezon çekimleri 15 Eylül Cuma günü başlıyor. Sevilen dizinin kadrosuna yine çok bomba bir isim katıldı. Ahmet Yılmaz‘ın yönetmen koltuğuna oturduğu diziye başarılı oyuncu Gökhan Atalay dahil oldu. Atalay, dizide Yunus Emre karakterine hayat verecek.

İDDİALI İSİMLER PEŞ PEŞE DAHİL OLDU

Yeni sezona ayrıca Emre Bey, Altan Gördüm, Emre Dinler, Faruk Aran, Sevil Akı, Belgin Şimşek ve Leya Kırşan katılmıştı.



