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TikTok paylaşımları sonrası soruşturma: Cansum Kaya ve Sinan Kaya gözaltında

Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya hakkında Tiktok’ta yaptıkları paylaşımlar nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan resen soruşturma başlatıldı.

TikTok paylaşımları sonrası soruşturma: Cansum Kaya ve Sinan Kaya gözaltında

Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındı.

TikTok paylaşımları sonrası soruşturma: Cansum Kaya ve Sinan Kaya gözaltında 1

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cansum Kaya ve Sinan Kaya’nın sosyal medya platfomu Tiktok’ta yaptıkları paylaşımlar üzerine harekete geçti.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada iki ismin hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216. maddesi kapsamında “ halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

TikTok paylaşımları sonrası soruşturma: Cansum Kaya ve Sinan Kaya gözaltında 2

İKİ İSİM GÖZALTINA ALINDI

Başlatılan soruşturmanın ardından Cansum Kaya ve Sinan Kaya hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Cansum ve Sinan Kaya’nın gözaltına alındığı açıklandı. Başsavcılığın açıklamasında soruşturmanın Cansum Kaya ve Sinan Kaya’nın Tiktok paylaşımları nedeniyle başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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