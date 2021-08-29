Kuruluş Osman dizisinin üçüncü sezonu için önemli bir karar alındı!

Kuruluş Osman dizisi yeni sezona oyuncu kadrosunu genişleterek merhaba demeye hazırlanıyor. İkinci sezon başında büyük değişim geçiren dizinin hem hikayesi hem de oyuncu kadrosunda birçok önemli değişiklik yaşanmıştı. Bu değişim rüzgarı ile ikinci sezon çok başarılı geçti. Şimdi ise ekip üçüncü sezona hazırlanıyor.

Kuruluş Osman dizisinin üçüncü sezonu öncesinde yeni isimlerin hikaye katılması için girişimler yapılıyor. Bu isimlerden üç tanesi ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin kadrosuna Şeyma Korkmaz, Rüzgar Aksoy ve Serhat Kılıç’ın dahil olduğu ortaya çıktı.

