Kuruluş Osman’ın 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı |Umur Bey Togay’ın tuzağından kurtulabilecek mi?

Her hafta Çarşamba akşamı ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde Osman Bey, Umur Bey’in obasının yaralarını sarmak için harekete geçerken diğer yandan bu sorumsuzluğun hesabını da Umur Bey’e soruyor.

İŞTE KURULUŞ OSMAN’IN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Umur Bey ve Alpleri, Osman Bey'in uyarılarına kulak asmaz ve baskına gider. Ancak, Moğolların kampını basmaya giden Nikola, Togay’ı uyarır ve Umur Bey ve Alpleri tuzağa düşer. Diğer yandan Togay'ın komutanı Camuha da nökerleri ile beraber savunmasız kalan Umur Bey obasına baskın gerçekleştirir. Malhun Hatun ve çok az sayıda alp obayı canları pahasına obayı savunmak zorunda kalır.

Nikola, Togay ve Osman Bey arasındaki anlaşmayı bozmayı başarır ve iki eski düşmanın birbiri ile mücadelesinden yararlanmak ister. Osman Bey ise Togay'ın anlaşmayı bozduğunu düşünmektedir. O nedenle Kayı Obası'na saldırma ihtimaline karşın tedbirler alır.

Nikola’nın yalnız bıraktığı ve tuzağa düşen Umur Bey, yaşadığı bu başarısızlık nedeniyle büyük pişmanlık duyar. Osman Bey, Umur Bey obasının yaralarını sarmak için hemen harekete geçer. Ancak öte yandan da Türkmenlerin istikbalini tehlikeye atman Umur Bey'den hesabını soracaktır.