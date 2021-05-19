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Kuruluş Osman’ın 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı |Umur Bey Togay’ın tuzağından kurtulabilecek mi?

19.05.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman’ın 59. yeni bölüm fragmanında Osman Bey’in uyarılarına kulak asmayan Umur Bey ve Alpleri Togay’ın tuzağına düşer. Diğer yandan Camuha Umur Bey’in obasına saldırır. Malhun Hatun Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde canı pahasına obasını savunmak zorunda kalır.

Kuruluş Osman’ın 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı |Umur Bey Togay’ın tuzağından kurtulabilecek mi?

Her hafta Çarşamba akşamı ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde Osman Bey, Umur Bey’in obasının yaralarını sarmak için harekete geçerken diğer yandan bu sorumsuzluğun hesabını da Umur Bey’e soruyor.

İŞTE KURULUŞ OSMAN’IN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Umur Bey ve Alpleri, Osman Bey'in uyarılarına kulak asmaz ve baskına gider. Ancak, Moğolların kampını basmaya giden Nikola, Togay’ı uyarır ve Umur Bey ve Alpleri tuzağa düşer. Diğer yandan Togay'ın komutanı Camuha da nökerleri ile beraber savunmasız kalan Umur Bey obasına baskın gerçekleştirir. Malhun Hatun ve çok az sayıda alp obayı canları pahasına obayı savunmak zorunda kalır.

Nikola, Togay ve Osman Bey arasındaki anlaşmayı bozmayı başarır ve iki eski düşmanın birbiri ile mücadelesinden yararlanmak ister. Osman Bey ise Togay'ın anlaşmayı bozduğunu düşünmektedir. O nedenle Kayı Obası'na saldırma ihtimaline karşın tedbirler alır.

Nikola’nın yalnız bıraktığı ve tuzağa düşen Umur Bey, yaşadığı bu başarısızlık nedeniyle büyük pişmanlık duyar. Osman Bey, Umur Bey obasının yaralarını sarmak için hemen harekete geçer. Ancak öte yandan da Türkmenlerin istikbalini tehlikeye atman Umur Bey'den hesabını soracaktır.

Kuruluş Osman’ın 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı |Umur Bey Togay’ın tuzağından kurtulabilecek mii

KURULUŞ OSMAN’IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Umur Bey ve Osman Bey arasındaki olası çatışma Şeyh Edebalı'nın araya girmesiyle önlenmiştir. Bu gelişmenin ardından Umur Bey, Togay'a saldırmaktan vazgeçmiştir. Nikola’nın Togay'ı tuzağa düşürme planı Umur Bey'in gelmemesi nedeniyle bozulmuştur bunun üzerine Togay ve Osman Bey arasındaki barışı bozmak amacıyla harekete geçer.

Şeyh Edebalı, evlilik konusunda Umur Bey'i ikna etme görevini üstlenirken, Osman Bey, Göktuğ ve Alpleri elçi göndererek Togay'a anlaşmaya sadık kalacağını bildirir. Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini beylerle istişare eden Osman Bey, Bala Hatun'a Malhun Hatun'la evlenmeye karar verdiğini açıklar.

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