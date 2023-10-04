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Kuruluş Osman'ın Fatma Hatun'u Leyla Kırşan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Leyla Kırşan'ın dizi ve filmleri

04.10.2023 11:42 | Son Güncelleme:
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Kuruluş Osman dizisinde Fatma Hatun karakterine hayat verecek olan Leyla Kırşan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Burak Özçivit'in başrolde olduğu dizide Yıldız Çağrı Atiksoy, Seda Yıldız, Özge Törer gibi oyuncular yer alıyor. Dizi bu akşam 5. sezonun ilk bölümüyle ATV'de izleyici karşısına çıkacak. Peki, Leyla Kırşan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Kuruluş Osman'ın Fatma Hatun'u Leyla Kırşan'ın biyografisi...

Kuruluş Osman'ın Fatma Hatun'u Leyla Kırşan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Leyla Kırşan'ın dizi ve filmleri

Leyla Kırşan; Burak Özçivit'in başrolde olduğu Kuruluş Osman dizisinde Fatma Hatun karakterini canlandıracak. 5. sezonu, büyük bir merakla beklenen dizi bu akşam saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek. 131. bölümüyle 5. sezonunu açılışını yapacak olan Kuruluş Osman için geri sayım devam ediyor. Leyla Kırşan ise bugün arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. İşte, Kuruluş Osman'ın Fatma Hatun'i Leyla Kırşan hakkında merak edilenler...

LEYLA KIRŞAN KİMDİR?

Leya Kırşan, 22 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Kırşan takvimler 2014'ü gösterdiğinde Hayat Yolunda adlı yapımda Ecem karakterini canlandırdı

Leya Kırşan, 2015'te Maral:En Güzel Hikayem adlı dizide, Maral Erdem'in küçüklüğünü, Eve Dönüş dizisinde, Elif karakterini, 2017'de Adı Efsane dizisinde, Zeynep Aksoy karakterini ve aynı yıl ekrana gelen Payitaht Abdülhamid dizisinde Şadiye Sultan karakterini canlandırdı. Ünlü isim birçok yapımda rol almıştır.

KURULUŞ OSMAN'IN FATMA HATUN'U LEYLA KIRAŞ'IN OYNADIĞI DİZİLER

2014-2015 Hayat Yolunda
2015 Maral: En Güzel Hikayem
2015-2016 Eve Dönüş
2017 Adı Efsane Zeynep Aksoy
2017-2018 Payitaht Abdülhamid Ş
2018-2020 Tozkoparan
2021-2022 Tozkoparan İskender
2023- Kuruluş Osman
2023- Tozkoparan İskender: Gölge

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