Kuruluş Osman'ın Geyhatu'su Maruf Otajonov merak konusu oldu. Kadrosunda Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı gibi oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman'daki karakterler vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Bu kapsamda Kuruluş Osman'ın Geyhatu'su Maruf Otajonov kimdir? Maruf Otajonov nereli ve kaç yaşında? Geyhatu Han kimdir? Nasıl öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Kuruluş Osman dizisindeki oyunculuğuyla adından söz ettiren Maruf Otajonov'ın hayatı, biyografisi ve Geyhatu Han'ın tarihteki yeri haberimizde.

KURULUŞ OSMAN'IN GEYHATU'SU MARUF OTAJONOV KİMDİR?

Maruf Otajonov Özbekistan’ın başkenti Taşkent’de dünyaya geldi. Kuruluş Osman isimli dizi ile adını duyuran usta oyuncu günümüze kadar Özbekistan, İran ve Rusya gibi ülkelerde de sinema ve dizilerde rol adı. Taşkent Devlet Tiyatro Enstitüsü’nden mezun oldu. Ayrıca Rusya Moskova’da Yüksek Yönetmenlik kursu ve Leningrad’da sahne eğitimi almıştır.

MARUF OTAJONOV NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Özbek oyuncu Maruf Otajonov 61 yaşındadır.

GEYHATU HAN KİMDİR?

Geyhatu Han, 24 Mart 1295) tarihinde doğdu. Abaka Han’ın oğludur. Abisi Argun Han tarafından 1285 yılında Anadolu’daki Moğol idaresinin başına getirildi. 1286 yılında Aksaray’a kadar gelip bölgedeki beylikleri ağır bir vergiye tabi tuttu. Konya’ya gelerek 2 Haziran 1286’da II. Gıyaseddin Mesud’u tahta oturttu. 1288 yılında Anadolu Selçuklularına isyan eden Eşrefoğulları ile Karamanoğullarını cezalandırmak için düzenlediği seferde Larende ve Karaman bölgesini tahrip etti. Antalya’da bulunduğu sırada Argun Han’ın ölüm haberini alması üzerine Azerbaycan’a dönerken Ahlat yakınlarında 22 Temmuz 1291 tarihinde hükümdarlığını ilân etti. Ancak Anadolu’da Türkmenlerin isyan haberini alınca Azerbaycan’a gitmeyip Şiktur Noyan’ı nâib tayin ederek İlhanlı otoritesine başkaldıran başta Karamanoğulları olmak üzere Türkmen beylerini cezalandırmak üzere Anadolu’ya geri döndü. Larende’yi yağmaladıktan sonra Menteşe, Beyşehir, Kütahya ve Denizli topraklarına saldırıda bulundu. 23 Aralık 1291’de Denizli’yi ele geçirdi. Şubat 1292’de Konya’ya gelen Geyhatu Han, bir süre sonra Azerbaycan’a dönerek 29 Mayıs 1292’de Aladağ’da tahta çıktı.

GEYHATU HAN NASIL ÖLDÜ?

Geyhatu Han, 21 Mart 1295’de Hemedan civarında yapılan savaşta Baydu’ya yenilerek Mugan’a kaçtı. Ancak kısa süre içerisinde yakalanarak 24 Mart 1295 tarihinde idam edildi.

KURULUŞ OSMAN KONUSU NEDİR?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Burak Özçivit-Osman

Saruhan Hünel-Alişar

İsmail Hakkı Ürün-Samsa

Özge Törer-Bala Hatun

Abdül Süsler-Kalanoz

Ragıp Savaş-Dündar

Alma Terziç-İsodora

Ayşegül Günay Demir-Zöhre

Nurettin Sönmez-Bamsı

Seda Yıldız-Şeyh Edebal

