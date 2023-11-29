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Kuruluş Osman'ın Gonca Hatun'u Belgin Şimşek'i bir de Instagram'da görün! Pozlarına beğeni yağdı

29.11.2023 14:41 | Son Güncelleme:
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ATV erkanlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da hayat verdiği Gonca Hatun karakteriyle büyük beğeni toplayan Belgin Şimşek duru güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor. 23 yaşında olan genç oyuncu Instagram pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde Gonca Hatun karakterine hayat veren Belgin Şimşek başarılı oyunculuğu ve duru güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük beğeni toplayan ünlü isim iddialı pozlarıyla bakana bir daha baktı.

Belgin Şimşek 1

23 yaşında olan genç oyuncunun Instagram'daki cesur pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı. Ünlü isme; 'Güzelliğin halis mi?', 'Günümü güzelleştirdin', 'Eskimeyen güzellik', 'Her halin çok güzel', 'Duru güzelliğin diyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Belgin Şimşek 2

Belgin Şimşek 2000 yılında doğdu. Tiyatro eğitimi alan Belgin Şimşek, 24. Sadri Alışık Tiyatro ve sinema ödüllerinde ödül alarak dikkat çekti. Aktif olarak tiyatro ile ilgilenen Belgin Şimşek, yetenekli oyunculuğu ile dikkat çekti.

Belgin Şimşek 4

Genç oyuncu, Belgin Şimşek 2019 yılında yapılan Sadri Alışık Kütür Merkezi cast sanat sınavında başarıyı yakalayarak burs alan öğrencilerden biri oldu ve oyunculuk eğitimini de Sadri Alışık Kütür Merkezinde burslu olarak tamamladı.

Belgin Şimşek 5

Ünlü oyuncunun ilk dizisi Benim Hayatım'dır. İkinci dizisi ise Tv8'de ekrana gelen Canım Annem dizisidir.

Belgin Şimşek 8

Belgin Şimşek 7

Belgin Şimşek 6

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